Liguria. E’ giunto a Genova questo pomeriggio il feretro di Emanuele Galeppini, il sedicenne genovese rimasto vittima del tragico incendio divampato la notte di Capodanno nel locale “Le Constellation” di Crans-Montana. La salma è arrivata nel capoluogo ligure intorno alle 15:30.

Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore alla Protezione civile Giacomo Raul Giampedrone hanno accolto il feretro all’aeroporto di Milano Linate, dove il volo di Stato era atterrato poco prima delle 14:00, in seguito è stato trasferito a Genova con il coordinamento della Protezione civile regionale, che ha messo a disposizione l’auto per i familiari di Emanuele.

Il trasporto della salma fino a Genova è stato affidato dalla Protezione civile regionale ad A.Se.F.. Il feretro è stato quindi scortato fino alla cappella dei Cappuccini dell’ospedale San Martino, dove sono state poste le corone di fiori della Regione Liguria e del Comune di Genova.

Ad accoglierla famigliari e autorità, che l’ hanno attesa per una breve e raccolta cerimonia di benedizione presso la chiesa di San Francesco del Policlinico genovese: presenti le massime cariche cittadine e regionali: il prefetto Cinzia Torraco, la sindaca Silvia Salis, l’arcivescovo Marco Tasca e il presidente di Regione Liguria Marco Bucci, il quale, insieme all’assessore Giacomo Giampedrone, precedentemente l’avevano accompagnata nel tragitto da Milano a Genova.

A salutarlo anche i genitori, papà Edoardo e mamma Beeatrice, insieme al fratello e lo zio Sebastiano. Il rosario si terrà domani, alle ore 18.30, sempre nella chiesa del San Martino, un forma privata. Al momento non è state decise le modalità per i funerali.

L’abbraccio della città

“È una giornata che deve lasciare spazio proprio a poche parole, una vita spezzata con tante cose da fare, tanti sogni da realizzare ancora – ha commentato la sindaca di Genova Silvia Salis – Solo un messaggio di vicinanza e un abbraccio alla famiglia. Siamo qua solo per questo”.

“Perdere la vita a quell’età lì è una cosa che lascia sempre il segno – ha aggiunto il presidente di Regione Liguria Marco Bucci – Siamo vicini alla famiglia per tutto quello che possiamo fare. Certamente una tragedia di questo tipo fa riflettere sulla responsabilità della sicurezza: tutte le volte che poniamo problemi di sicurezza per le persone, alla fine è il nostro dovere farlo”.