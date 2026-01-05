Strage di Capodanno, il massacro di Collegno: cronaca di un dramma familiare

A tre anni e mezzo di distanza, torna su IVG per una seconda stagione il magazine “Nera-mente”, una rubrica in cui si parla di crimini e non solo. E lo fa a pochi giorni di distanza dalla tragedia di Crans-Montana, ricordando un’altra strage, questa volta violenta, avvenuta sempre a Capodanno.

“Nera-mente” è scritta da Alice, in uscita una volta al mese. Clicca qui per leggere tutti gli articoli della prima stagione

Il 31 dicembre 2013, poche ore prima dell’inizio dei festeggiamenti per il nuovo anno, la tranquillità dell’hinterland torinese venne spezzata da una tragedia consumata all’interno di un’abitazione di Collegno. Un dramma familiare che si concluse con l’uccisione di tre persone ed il successivo suicidio dell’uomo ritenuto responsabile.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, nel primo pomeriggio del 31 dicembre, un uomo di 56 anni, Daniele Garattini, esplose diversi colpi d’arma da fuoco all’interno dell’appartamento in cui viveva con la propria famiglia. Le vittime furono la suocera, Daria Maccari, di 84 anni, la moglie Letizia Maggio, 54 anni, e la figlia Giulia, di soli 21 anni. Quest’ultima fu trasportata in ospedale in condizioni gravissime, ma morì poco dopo.

Dopo aver compiuto gli omicidi, Garattini contattò le forze dell’ordine, confessando quanto accaduto. Terminata la telefonata, si tolse la vita con la stessa arma utilizzata per uccidere i familiari. All’arrivo dei Carabinieri, per tutti non vi era ormai più nulla da fare.

Dalle testimonianze raccolte dai giornali nei giorni immediatamente successivi alla tragedia, non emerse alcun segnale eclatante o episodi di violenza precedenti noti all’esterno.

In particolare, i vicini descrissero la famiglia come riservata, senza liti frequenti o situazioni che avessero destato allarme. Nessuno riferì di urla, discussioni violente o richieste di aiuto nei giorni precedenti. Alcuni parlarono di una famiglia che viveva molto chiusa, poco incline alla socialità, ma senza comportamenti tali da far presagire un epilogo simile. Non risultarono segnalazioni pregresse alle forze dell’ordine per violenze domestiche.

Questo tipo di dichiarazioni è purtroppo ricorrente nei casi di omicidio-suicidio familiare: all’esterno tutto appare “normale”, mentre il disagio si consuma fortemente in una dimensione privata, invisibile.

Infatti, dalle prime ricostruzioni emerse un quadro di forte fragilità personale e familiare. Daniele Garattini aveva perso il lavoro nei mesi precedenti e, secondo quanto riportato dalla cronaca, viveva una condizione di crescente difficoltà economica e psicologica. Elementi che, tuttavia, non possono mai essere considerati spiegazioni univoche di un gesto tanto estremo.

Dal punto di vista criminologico, i casi di omicidio-suicidio familiare rientrano in una tipologia di violenza che matura spesso in contesti chiusi, lontani da sguardi esterni e segnali intercettabili. Dinamiche relazionali complesse, isolamento sociale, stress prolungato e disagio emotivo rappresentano fattori di rischio ricorrenti, ma difficili da individuare e prevenire in tempo.

La coincidenza con una data simbolica come il Capodanno contribuì a dare grande visibilità mediatica alla vicenda, ma non ne cambiò la natura: quella di una tragedia domestica consumata nel silenzio, all’interno di una famiglia apparentemente come tante.

Perché nelle stragi familiari non c’è mai un solo colpevole da analizzare, ma un silenzio collettivo che arriva sempre troppo tardi.

