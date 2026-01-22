Stelle nello Sport: al via le “nomination” per l’elezione degli sportivi del 2026

Inizia il conto alla rovescia di Stelle nello Sport verso le votazioni per eleggere gli Sportivi liguri e le Società del 2026.

È tempo di “primarie” e il Team di Stelle nello Sport è al lavoro per verificare tutti i risultati sportivi nell’ultimo anno per preparare le liste degli atleti che potranno essere votati nelle differenti categorie di età. Un’attività realizzata anche con la collaborazione dei Comitati regionali delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate.

È così caccia aperta ai successori di Andrea Pinamonti (Rossoblucerchiato dell’Anno), Filippo Armaleo (BIG Maschile), Chiara Rebagliati (BIG Femminile), Filippo Repetto (Junior Maschile), Rachele Paris (Junior Femminile), Caterina Gransasso (Green) e PGS Auxilium Genova (Società dell’Anno).

“Ora proseguiamo in questo lavoro di raccolta nominativi di giovani talenti che potranno così concorrere nell’elezione delle Stelle nello Sport”, sottolinea Michele Corti, fondatore del progetto. Anche le singole società sportive possono “candidare” i propri talenti scrivendo alla mail info@stellenellosport.com e indicando Cognome, Nome, Anno di Nascita e Disciplina Sportiva dei candidati”.

Queste saranno le categorie di voto (con le relative fasce di età). Big Maschile (atleti nati prima del 1° gennaio 2008). Big Femminile (atlete nate prima del 1° gennaio 2008). Junior Maschile (atleti nati tra l’1 gennaio 2008 e il 31 dicembre 2011). Junior Femminile (atlete nate tra l’1 gennaio 2008 e il 31 dicembre 2011). Green (atleti e atlete nati/e dopo l’1 gennaio 2012). SOCIETA’ (indicare quale sezione, non vale una intera polisportiva)

Giovedì 19 febbraio 2026 si apriranno ufficialmente le votazioni per l’elezione degli Atleti e delle Società dell’Anno. Dieci settimane di sfide. Si voterà fino a venerdì 24 aprile, una volta alla settimana. L’incoronazione dei 3 atleti/società più votati in ogni categoria avverrà come per tradizione sul palco del 27° Galà delle Stelle in programma Giovedì 14 maggio ai Magazzini del Cotone del Porto Antico di Genova.