Spotorno e Noli in festa per i 105 anni di Annita Parodi

Spotorno-Noli. Un traguardo straordinario. È quello raggiunto da Annita Parodi, che ha festeggiato il suo compleanno numero 105, circondata dall’amore dei propri cari e dai rappresentanti delle istituzioni.

La celebrazione si è tenuta presso la residenza protetta “La Quiete” di Spotorno, dove Annita ha ricevuto l’omaggio della sua comunità.

Erano presenti, tra gli altri: il sindaco di Noli Ambrogio Repetto, la cognata Fiorina, la festeggiata Annita, il fratello Stefanoe la consigliera del Comune di Noli Isa Varino.