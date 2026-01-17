  • News24
La Fotonotizia di IVG.it

Traguardo

Spotorno e Noli in festa per i 105 anni di Annita Parodi

La celebrazione si è tenuta presso la residenza protetta "La Quiete"

Nella foto, da sx: il sindaco di Noli Ambrogio Repetto, la cognata Fiorina, la festeggiata Annita, il fratello Stefano e la consigliera del Comune di Noli Isa Varino

Spotorno-Noli. Un traguardo straordinario. È quello raggiunto da Annita Parodi, che ha festeggiato il suo compleanno numero 105, circondata dall’amore dei propri cari e dai rappresentanti delle istituzioni. 

La celebrazione si è tenuta presso la residenza protetta “La Quiete” di Spotorno, dove Annita ha ricevuto l’omaggio della sua comunità.

Erano presenti, tra gli altri: il sindaco di Noli Ambrogio Repetto, la cognata Fiorina, la festeggiata Annita, il fratello Stefanoe la consigliera del Comune di Noli Isa Varino.

