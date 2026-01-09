Sport e inclusione per i non vedenti, un serata da “influencer”: a Pietra il film con Sebastiano Gravina (Videociecato) “Lasciateci perdere”

Pietra Ligure. Venerdì 16 gennaio alle ore 21 il cinema-teatro “Moretti” di Pietra Liguria ospiterà la proiezione – in prima nazionale – di “Lasciateci perdere”, docufilm diretto da Niccolò Ferrero che racconta il percorso della Nazionale italiana di calcio non vedenti verso i Mondiali in Inghilterra, inseguendo il sogno della qualificazione alle Paralimpiadi.

La serata, moderata da Matteo Rainisio (Editore di IVG e Genova24), sarà un’occasione speciale per conoscere una storia di sport, sacrificio e determinazione, lontana dai riflettori ma ricca di umanità.

Al centro del racconto c’è Sebastiano Gravina, capitano della Nazionale e noto tiktoker conosciuto come “videociecato” (ascolta la sua storia nel podcast di IVG “La Telefonata”), che durante la preparazione sportiva si trova ad affrontare una scelta personale difficile, capace di mettere in discussione il suo ruolo all’interno della squadra e il significato stesso del sacrificio. Accanto a lui, Brian Ramirez e gli altri compagni condividono un viaggio fatto di allenamenti intensi, cadute e forza di volontà, dimostrando come il calcio possa diventare strumento di riscatto e identità.

“Lasciateci perdere” è un racconto di vita vissuta, in cui lo sport diventa linguaggio universale e occasione di confronto. Un film che ribalta gli stereotipi e lancia un messaggio chiaro: non pietà, ma rispetto.

Il docufilm è prodotto da InthelFilm e Millennium Cinematografica, in collaborazione con Rai Cinema, con sceneggiatura di Niccolò Ferrero e Leonardo Aresi.

I biglietti sono disponibili sul sito del Teatro Moretti di Pietra Liguria: https://www.teatromorettipietra.it/cinema/.