Spiagge Spotorno, i consiglieri regionali Candia e Casella con Fiorini: “Maggiore equilibrio, numero aziende rimarrà invariato”

Spotorno. “Nessuno mette in discussione la storia, il lavoro e il ruolo degli stabilimenti balneari nello sviluppo di Spotorno. La proposta del sindaco Fiorini trova un maggiore equilibrio rispetto alla situazione attuale, salvaguardando le imprese che lavorano sul litorale, perché il numero di aziende rimarrà invariato, e migliorando offerta turistica, perché le esigenze dei villeggianti sono profondamente cambiate rispetto al passato”

Selena Candia, capogruppo regionale di AVS, difende il sindaco di Spotorno, Mattia Fiorini, dopo l’assemblea pubblica di ieri, dove un gruppo di contestatori ha urlato “parole irripetibili” nei confronti del primo cittadino spotornese.

“Il piano, giustamente, si pone l’obiettivo ampio di pianificare l’economia turistica cittadina per i prossimi vent’anni. L’iniziativa della Regione, invece, è fatta di moratorie e proroghe, con una visione di breve periodo che guarda al massimo al 2027 e che espone le aziende al rischio di ricorsi e contenziosi. Il nostro obiettivo è salvaguardare chi lavora sulle spiagge, dare la possibilità di accesso libero a tutti e consentire lo sviluppo di aziende diverse. Diversificare l’offerta turistica significa creare un sistema economico più solido, mentre un sistema monopolistico è pericoloso e rischia di mandare in crisi il tessuto economico e sociale del paese. Anche sulla sicurezza, il sindaco è stato chiaro e si è impegnato a mantenere il paese tranquillo. In tutte le località dove c’è il 40% di spiagge libere, non ci sono particolari problemi di sicurezza e le famiglie possono usufruire tranquillamente di un’offerta turistica di qualità”, ricorda Selena Candia.

“Ho sentito parole irrispettose nei confronti di Mattia Fiorini, un sindaco preparato e un uomo perbene, a cui esprimo tutta la mia solidarietà”, commenta Jan Casella, consigliere regionale di AVS.

“Mi auguro che il dialogo tra le parti prosegua con spirito collaborativo e costruttivo, nell’esclusivo interesse degli spotornesi, del diritto alla libera balneazione e del tessuto economico cittadino. Il sindaco ha intrapreso con coraggio un percorso che sta cercando di condividere con la cittadinanza e le categorie, come dimostrato dall’assemblea di ieri. Nelle sue parole ha rivendicato l’importanza di coniugare il libero accesso alle spiagge e tutelare le imprese e i posti di lavoro. Rispetto sinceramente chi critica e protesta in modo civile, ma è irresponsabile l’atteggiamento di chi soffia sul fuoco delle polemiche, senza proporre soluzioni concrete e praticabili per affrontare la soluzione”, conclude Jan Casella.