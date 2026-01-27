Spiagge Spotorno: boom di prenotazioni e posti esauriti in poche ore per l’incontro sul Piano spiagge

Spotorno. Non c’è più nemmeno una sedia libera: l’assemblea pubblica di mercoledì sera sul futuro delle spiagge di Spotorno ha fatto registrare il tutto esaurito. I 148 posti disponibili alla sala convegni Palace sono stati prenotati in poco più di un’ora e mezza, segno di un interesse altissimo per un appuntamento che si preannuncia infuocato.

L’incontro, in programma mercoledì 28 gennaio alle 21, sarà dedicato alla presentazione della bozza del nuovo Piano di Utilizzo del Demanio da parte dell’amministrazione comunale. Un tema che da settimane sta scaldando il dibattito cittadino, così come in tutta la provincia, e che ha portato Spotorno sotto i riflettori a livello nazionale.

Fin dall’apertura delle prenotazioni, ieri mattina, lunedì 26 gennaio, il centralino del Comune è stato preso d’assalto. Decine di telefonate, linee occupate, tentativi ripetuti: molti cittadini hanno provato più volte prima di riuscire a parlare con gli uffici, salvo poi sentirsi dire che i posti erano ormai terminati. Prima si è esaurita la quota riservata ai residenti, pari al 50% della capienza, poi anche gli ultimi posti rimasti. Nel giro di poche ore, la sala è andata completamente sold out.

Il nuovo Piano spiagge prevede di portare al 40% la quota di arenili liberi e liberi attrezzati, come indicato dalla Regione Liguria, una scelta che comporterebbe la rinuncia a 9 stabilimenti balneari. Un’ipotesi che – giocoforza- ha sollevato forti reazioni da parte dei concessionari e delle categorie economiche, preoccupate per le ricadute sul tessuto turistico e commerciale del paese.

“Il futuro del nostro territorio riguarda tutti” è il messaggio lanciato dal sindaco Mattia Fiorini, che ha voluto l’assemblea come momento di informazione e confronto. Alla luce delle tante richieste rimaste senza risposta, il primo cittadino spotornese ha annunciato che verranno organizzati altri incontri pubblici per consentire una partecipazione più ampia: “Ci saranno nuove occasioni di confronto – ha spiegato – anche se il passaggio fondamentale sarà quello delle osservazioni dopo l’adozione del Piano in consiglio comunale”.

Tra i più “agguerriti”, il presidente dei bagni marini spotornesi, Mirco Vaggi, che ai microfoni di IVG spiega: “Mi auguro che l’incontro sia davvero un momento di confronto e non un monologo del sindaco. Sino ad ora non abbiamo ricevuto nemmeno una bozza del documento che verrà presentato”.

Nel frattempo, per la serata di mercoledì è stato predisposto un piano straordinario per la viabilità e la sicurezza. Dalle 17 scatterà il divieto di sosta lungo l’Aurelia Litoranea nel tratto interessato, mentre dalle 20 la strada sarà chiusa al traffico, ad eccezione dei mezzi di emergenza. Prevista anche la presenza della Polizia locale per garantire ordine e sicurezza.

Fuori dalla sala, intanto, cresce il malumore di chi non è riuscito a prenotare un posto, con proteste e polemiche che rimbalzano sui social. Un segnale ulteriore di quanto il tema delle spiagge tocchi da vicino cittadini, operatori e residenti. E di quanto il confronto, da qui in avanti, sia destinato a restare acceso.