Dura presa di posizione

Spiagge libere Spotorno, il vicepresidente del Senato contro il sindaco Fiorini: “Vuole tagliare con l’accetta il numero di concessioni”

Il vicepresidente Centinaio: "Il piano che il sindaco vorrebbe imporre rappresenta una fuga in avanti. Mi unisco agli imprenditori e invito l'amministrazione a far prevalere il dialogo sull'ideologia". Dal mondo dello spettacolo al Senato, cresce l’eco nazionale sulla scelta dell’amministrazione spotornese

Centinaio Gianmarco Spiagge generica

Roma. Che il caso delle spiagge libere di Spotorno abbia ormai assunto una dimensione nazionale è evidente. Non solo perché personalità del mondo dello spettacolo, come Alessandro Gassman, hanno espresso pubblicamente il proprio endorsement al sindaco Mattia Fiorini, ma anche perché la vicenda è approdata nei giorni scorsi in Parlamento, attraverso un’interrogazione presentata dal deputato del Gruppo Misto Emanuele Bozzolo. Proprio da Roma, intanto, arriva un messaggio durissimo indirizzato all’amministrazione comunale: a intervenire è il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio.

“”L’Amministrazione Comunale di Spotorno vuole tagliare con l’accetta il numero delle concessioni demaniali balneari, mossa solo da un furore ideologico che non tiene conto della struttura economica, dell’equilibrio occupazionale e della reputazione turistica della città”, scrive il responsabile del dipartimento Turismo della Lega.

Che aggiunge: “Il piano che il sindaco vorrebbe imporre rappresenta una fuga in avanti, basata su norme sulle quali è ancora in corso l’interlocuzione tra il nostro governo, con il ministro Matteo Salvini, e la Commissione europea. Capisco, quindi, il disappunto degli imprenditori balneari, che si vedono ancora una volta sotto attacco nonostante diano lavoro e creino ricchezza sul territorio”.

Mi unisco a chi in questi giorni sta esprimendo loro la propria solidarietà e invito l’amministrazione di Spotorno, località che conosco molto bene e alla quale sono legato, a far prevalere il dialogo piuttosto che l’ideologia. Lo sviluppo turistico non è un male da combattere, ma un patrimonio prezioso per tutta la comunità”, ha concluso Centinaio.

ASCOLTA “LA TELEFONATA” CON IL VICEPRESIDENTE DEL SENATO GIANMARCO CENTINAIO

Il vicepresidente del Senato Centinaio è stato anche ospite del podcast di IVGLa Telefonata“: nel corso dell’episodio (puoi ascoltarlo cliccando qui) si è parlato proprio di concessioni balneari, con un focus sul territorio savonese.

 

