Spotorno. Ma alla fine, questo 40% di spiagge libere e libere attrezzate è un obbligo oppure un obiettivo a cui tendere? La questione non è solo politica, ma anche squisitamente giuridica. E aggiungiamo di più: non riguarda, ovviamente, solo il Comune di Spotorno, in questi giorni al centro di un rovente dibattito istituzionale, ma tutti i comuni rivieraschi.

Per provare a rispondere alla domanda delle domande sul tema delle concessioni, riavvolgiamo un attimo il nastro di qualche ora e torniamo al momento in cui, al Palace di Spotorno, il consigliere regionale Angelo Vaccarezza (dopo aver lasciato la sala convegni in segno di protesta) prende il microfono in mano e rivolge questa domanda al sindaco Mattia Fiorini: “Ma se noi ti organizziamo un incontro in Regione, dove ti mettiamo davanti Bucci e chi vuoi tu tra tecnici e assessori, che ti dicono che se ci porti il PUD sotto il 40% noi te lo approviamo, tu lo approvi?”.

La risposta di Fiorini è lapidaria: “No. Perché il diritto non lo si fa con le dichiarazioni. Quella è una legge regionale. A me che lo dica Bucci o chi vuoi non mi cambia niente. Cambiate la legge, avete avuto 10 anni per scriverlo. Scriveteci 10% nella legge e io vi porto il PUD con il 10%, ve lo firmo sicuramente. Prenditi la responsabilità insieme a Ripamonti e Invernizzi. Abbiate il coraggio di prendere in giro la categoria che avete preso in giro sino ad adesso, e che state prendendo in giro da 20 anni”.

Il consigliere Regionale Rocco Invernizzi durante il suo intervento

E il primo cittadino spotornese ribadisce il concetto alla stessa domanda posta dal consigliere Rocco Invernizzi (Fratelli d’Italia), il quale, nel suo intervento, aveva detto: “Se noi ti consentiamo di approvare un PUD al 20%, lo firmi?”. E Fiorini: “Se tu modifichi la legge regionale e ci scrivi che il limite di spiagge libere e attrezzate è al 20%, io farò il PUD al 20%, questo te lo assicuro”.

Ma allora, questo 40% è davvero un obbligo? Per cercare di avere la risposta più neutrale e obiettiva possibile, il relatore della serata al Palace, Marco Altamura, ha passato la palla a Morena Lucchetti, l’avvocato – collegato in videoconferenza – incaricato di spiegare i profili giuridici della direttiva Bolkestein.

“Il 40% – ha spiegato il legale – dato dalla sommatoria di spiagge libere e libere attrezzate nel 2023, era una previsione della legge regionale (la n. 13 del 2008). È quindi un percorso che non parte oggi, ma da lontano. Quando ha iniziato questo percorso, il Comune di Spotorno aveva questa disposizione regionale”.

Cosa è successo in seguito? Ricorda l’avvocato Lucchetti: “La Regione Liguria si è allineata alla norma nazionale che prevedeva la proroga delle concessioni fino a settembre 2027, nel senso di permettere ai Comuni quella che io chiamo una ‘moratoria’, ossia un periodo transitorio per mantenere lo status quo e quindi non raggiungere subito il 40%, che scatterebbe comunque a fine 2027”.

La serata al Palace

Secondo questa impostazione, quindi, il 40% non sarebbe più un obbligo attuale, ma una sorta di obbligo sospeso fino al 2027.

Secondo l’avvocato Lucchetti, in sostanza, non raggiungere ora il 40% significa solo rimandare il problema di poco tempo: “Questo vuol dire mantenere lo status quo e quindi non fare subito le gare, in allineamento alla norma nazionale, ma vuol dire anche spostare appena in avanti il problema, perché il prossimo anno arriverà la deadline e bisognerà raggiungere il 40% e fare nuove gare”.

Per l’avvocato, infine, c’è un ultimo aspetto da considerare: “Nel mentre – conclude – ci sono Comuni portati in tribunale dall’Antitrust, ma non solo (come Borghetto Santo Spirito, ndr). Il TAR dice che il 2027 non va bene, va disapplicato, e quindi il rischio concreto è l’aumento del contenzioso per i Comuni”.

Il relatore ha quindi provato a fare una estrema sintesi dell’intervento dell’avvocato, rispondendo alla domanda iniziale: il 40% di spiagge libere e libere attrezzate è un obbligo sì o no? “Mi sembra di aver capito che non sarebbe obbligatorio, se non a far corso da una certa data”. L’avvocato Lucchetti, a quel punto, ha annuito. La platea, manco a dirlo, ha mugugnato.

In estrema sintesi, la questione è questa: il 40% di spiagge libere e libere attrezzate non rappresenta attualmente un obbligo, pur essendo previsto dalla legge regionale n. 13 del 2008, perché l’obbligo è stato sospeso fino al 30 settembre 2027 in forza dell’emendamento Invernizzi del gennaio 2025. Il sindaco Fiorini ha scelto di avviare l’iter di adeguamento alla soglia del 40% attraverso il nuovo PUD, con effetti a partire dall’estate 2027. Nel 2026, quindi, per le spiagge di Spotorno non cambierà nulla. Il vincolo del 40% tornerà comunque obbligatorio dal 30 settembre 2027, con la cessazione della sospensione.

Superato – si fa per dire – il dubbio del 40%, c’è un’altra questione, non di poco conto, su cui vale la pena soffermarsi. L’assist arriva dall’assessore regionale Paolo Ripamonti, anche lui intervenuto al Palace: “Quando ho visto il PUD – ha detto rivolgendosi a Fiorini – e ho visto l’arancione (le spiagge libere, ndr), mi sono chiesto: incide sulle concessioni esistenti oggi? Certo. Ma come fa un sindaco di tutti a scegliere chi sì e chi no?”.

L'assessore Regionale Paolo Ripamonti durante il suo intervento

In sostanza, dovendo “resettare” la situazione dell’arenile, come si decide quali stabilimenti togliere per fare spazio alle spiagge libere o libere attrezzate?

La risposta di Fiorini: “Stiamo parlando di una bozza. Tutti quelli che mi hanno chiesto appuntamento l’hanno vista e sono sempre disponibile al confronto”. Poi la proposta: “Se si ritiene che riducendo le concessioni si possa raggiungere il 40% senza toglierne una, io sono il primo a sposare questa soluzione”.

Abbiamo iniziato questo articolo con una domanda e lo concludiamo con un’altra: saranno disposti i concessionari spotornesi, tutti, a cedere ciascuno un piccolo tratto della “propria” spiaggia per raggiungere quel 40% che oggi abbiamo capito essere un obbligo sospeso fino al 2027?

Ai posteri l’ardua sentenza.

