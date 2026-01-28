Spiagge libere e PUD: a Spotorno tutto pronto per il “faccia a faccia” tra sindaco, balneari e cittadini. Sala sold‑out

Spotorno. A poche ore dall’apertura dei lavori al Palace di Spotorno, non c’è più nemmeno una sedia libera. L’assemblea pubblica convocata per stasera, mercoledì 28 gennaio, alle 21, sulla bozza del nuovo Piano di Utilizzo del Demanio (PUD) ha fatto registrare il tutto esaurito in poche ore.

Cittadini, operatori del turismo, balneari e residenti si preparano ad una serata tecnica solo sulla carta: l’assemblea non sarà solo un momento informativo, ma un vero e proprio confronto serrato su uno dei temi più divisivi degli ultimi mesi.

Il sindaco di Spotorno, Mattia Fiorini, relatore della serata, sarà chiamato a illustrare il nuovo Piano di Utilizzo del Demanio (PUD) e a rispondere alle domande dei cittadini. Oltre a diversi residenti e rappresentanti delle varie categorie, in sala sarà presente Mirco Vaggi, presidente dei balneari spotornesi, da settimane tra i più critici verso l’iniziativa dell’amministrazione.

La scintilla è partita con la presentazione della bozza del nuovo PUD, che recepisce le indicazioni regionali per portare al 40% la quota di spiagge libere e libere attrezzate lungo il litorale. Una scelta che potrebbe tradursi nella rinuncia a 9 concessioni balneari — e che ha subito scatenato reazioni forti, proteste e richieste di chiarimento da parte dei concessionari.

Nei giorni scorsi, le prenotazioni per l’assemblea sono andate a ruba: i 148 posti della sala convegni del Palace sono andati esauriti in poco più di un’ora, con il centralino comunale preso d’assalto e molte richieste rimaste inevase.

Al centro del dibattito infuocato anche la polemica esplosa con il sindaco di Borghetto Santo Spirito, Giancarlo Canepa, raccontata da IVG. Un duro scambio di battute tra i due primi cittadini che ha ulteriormente alzato il livello dello scontro politico e mediatico, con i balneari spotornesi — guidati da Vaggi — a ribadire la mancanza di confronto preventivo e trasparente nella definizione del PUD.

La questione delle spiagge spotornesi ha travalicato i confini comunali: alle proteste locali dei balneari e romane, come il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, si sono affiancati anche appoggi e endorsement pubblici a favore dell’iniziativa del sindaco Mattia Fiorini. Tra questi, il divulgatore scientifico Mario Tozzi, ma anche partiti come AVS e PD .

L’incontro di stasera non sarà una semplice presentazione: è atteso un vero e proprio confronto a viso aperto tra comunità, istituzioni e categorie economiche. L’obiettivo dichiarato dell’amministrazione è illustrare la bozza e raccogliere osservazioni (non sarà l’ultima occasione); dal fronte dei balneari arriva invece la richiesta di maggiore chiarezza e di spazi di dialogo.

Per chi non è riuscito a prenotare un posto, resta la possibilità di assistere all’assemblea in streaming.