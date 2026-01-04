Spara e poi accusa un malore: cacciatore di 70 anni soccorso a Tecci di Quiliano

Quiliano. Soccorsi mobilitati in località Tecci, nel comune di Quiliano, per un cacciatore di 70 anni (originario di Savona) colpito da un malore dopo aver sparato un colpo di fucile.

I compagni di caccia hanno allertato i soccorsi e così sul posto sono giunti il Soccorso alpino e speleologico Liguria, i vigili del fuoco, la Croce d’Oro di Savona ed il personale del 118.

Mentre i soccorritori gli prestavano le prime cure, l’uomo è sempre rimasto vigile e cosciente.

Dopo averlo stabilizzato, i soccorritori lo hanno scatenato su barella portantina e trasportato sulla strada. Qui è stato preso in carico dall’ambulanza e portato in ospedale per accertamenti.