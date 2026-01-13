Soppressione attraversamento pedonale ad Albissola, il vicesindaco replica alla minoranza: “Intervenuti su una criticità strutturale”

Albissola Marina. “Quando si parla di temi cruciali come la sicurezza stradale penso che le polemiche dovrebbero essere lasciate da parte con tutti noi amministratori membri del consiglio comunale che dovremmo ergerci a parte attiva per cercare di risolvere o comunque migliorare le criticità esistenti”. Esordisce così il vicesindaco di Albissola Marina (che tra le sue deleghe annovera quella ai lavori pubblici) Luigi Silvestro, il quale ha scelto di illustrare i motivi che hanno spinto l’amministrazione comunale a rimuovere uno dei due attraversamenti pedonali presenti nell’ultimo tratto di Aurelia che attraversa la cittadina dopo le polemiche della minoranza.

“È proprio per questo motivo – puntualizza Silvestro – che la Giunta e la maggioranza hanno predisposto un piano articolato e complessivo di interventi di miglioramento della sicurezza stradale e pedonale in particolare per il tratto di Aurelia che corre lungo il nostro centro urbano, un piano che è stato tra l’altro oggetto di nullaosta e successivo parere confermativo da parte di Anas (ente gestore del tracciato) e della nostra Polizia Municipale con numerosi interventi già avviati (tra cui i due attraversamenti illuminati grazie al sistema ‘Pedone Smart’, l’installazione di un nuovo impianto semaforico in zona Prana e l’attribuzione dell’incarico ad uno studio esterno per la progettazione di un intervento di miglioramento dell’accessibilità del sottopasso di Piazza del Popolo, ndr)”.

“Abbiamo lasciato per ultimo – continua il vicesindaco – l’intervento di soppressione dell’attraversamento pedonale antistante a Piazza Sisto IV proprio per dare la possibilità di individuare eventuali soluzioni alternative, ma purtroppo solo da parte dell’altro gruppo di opposizione guidato da Roberto Giallombardo (Vince Albissola, ndr) è arrivata una possibile proposta che comunque necessita di approfondimenti sulla fattibilità tecnica ed economica: un nuovo sottopasso in sostituzione delle strisce pedonali. Per questo mi sento di ringraziare il capogruppo Giallombardo per la sua volontà di collaborazione. Vedremo se la soluzione potrà essere nel concreto fattibile, efficace ed economicamente sostenibile”.

“Nel frattempo – incalza Silvestro – la scelta sarebbe potuta ricadere sul fare finta di niente sperando che non avvenissero più incidenti, oppure intervenire su una criticità considerata strutturale andando a migliorare la sicurezza stradale dell’intero tratto di Aurelia insistente su Albissola Marina. Giunta e maggioranza hanno optato per la seconda ipotesi perché, per quanto riguarda l’attraversamento pedonale in questione, un dato è oggettivo: risultava pericoloso a causa di una leggera curva che impediva la completa visibilità ad automobili, camion e ciclomotori transitanti da Savona verso Genova”.

“Nonostante ciò – prosegue – restiamo comunque disponibili ed aperti a valutare l’adozione di nuove ed ulteriori proposte migliorative relative alle problematiche di sicurezza stradale dell’Aurelia provenienti dalle minoranze, a condizione che le soluzioni siano efficaci ed attuabili in tempi rapidi. Non siamo invece disponibili a eventuali mere ipotesi dilatorie e/o eventualmente utili solo affinchè tutto cambi senza che nulla cambi davvero”.

“Infine un commento sulla questione inerente alle tempistiche di svolgimento dei lavori: la nostra Polizia Municipale ha scelto questo tipo di soluzione per cercare di mitigare il più possibile eventuali disagi ai fruitori della strada. Sono convinto che, se si fosse scelto di iniziare l’intervento in un orario più tardo, qualcuno avrebbe gridato comunque allo scandalo”, conclude il vicesindaco Luigi Silvestro.