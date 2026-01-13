Sicurezza, Rixi: “Più forze dell’ordine in arrivo per la Liguria. Grazie Lega e Molteni”

Roma. “Più uomini e donne in divisa per il territorio della nostra Liguria. Il nuovo piano di assegnazioni prevede l’arrivo di 137 nuove unità, suddivise in tutte le province del nostro territorio regionale”. Così Edoardo Rixi, segretario regionale della Lega in Liguria.

“Si va a rafforzare così il controllo del territorio e la tutela dei cittadini – spiega -, incrementando il personale e rafforzando i presidi di sicurezza della nostra regione”.

“Un intervento significativo, frutto del buon lavoro della Lega e del sottosegretario Molteni, che riafferma come la sicurezza è e sarà sempre al primo posto nell’azione politica del nostro Partito”, conclude Rixi.