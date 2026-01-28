Sicurezza a Savona, Lega: “Aumento vandalismo minorile e furti, dalla giunta solo interventi di facciata”

Savona. “Pur riconoscendo e rispettando pienamente il lavoro svolto dal corpo di Polizia, emerge una chiara sproporzione tra la quantità e la gravità dei problemi che affliggono la città e il numero di agenti disponibili: 36 su turni avvicendati, un dato evidentemente insufficiente”. Così Giorgio Calabria, segretario cittadino della Lega di Savona, commenta in una nota i dati presentati dalla polizia locale di Savona insieme al sindaco Marco Russo e all’assessore Barbara Pasquali.

“Non sorprende quindi – proseguono – che, nonostante si affermi di aver presidiato il territorio, nell’ultimo anno si sia registrato un aumento della piccola criminalità, episodi di insicurezza, atti di vandalismo minorile, molestie, incendi dolosi, furti e accattonaggio. Sebbene l’ordine pubblico sia di competenza statale, è innegabile che il monitoraggio del territorio e della comunità spetti anche alla polizia locale. È evidente come queste criticità derivino dal degrado costante della città, nonostante i tentativi della Giunta Russo di mascherarlo con interventi di facciata per il decoro urbano. Il degrado è legato alla perdita di attività economiche, alla desertificazione di quartieri per la chiusura di negozi, alla disoccupazione, a un’immigrazione non qualificata e alla fuga dei giovani, con conseguente perdita di valori e identità. A ciò si aggiunge una gestione politica che sembra concentrarsi su altre priorità, trascurando quelle essenziali per la vita cittadina”.

“Per questo – prosegue -, al di là delle critiche o dei ringraziamenti alla Polizia Locale, la Lega di Savona auspica un cambiamento radicale nella gestione politica e amministrativa della città, dando appuntamento ai savonesi alle prossime elezioni per realizzare tale cambiamento”.