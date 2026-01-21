“Siamo Chiesa: con un linguaggio comune”, incontro a Savona

Savona. Venerdì 23 gennaio, alle 21, nella Sala Cappa del Centro Diocesano Pastorale “Città dei Papi”, in via dei Mille 4, il Servizio per la Pastorale Familiare della Diocesi di Savona-Noli – Gruppo I Granelli di Senape invita all’incontro di formazione “Siamo Chiesa: con un linguaggio comune”.

L’iniziativa prende spunto dall’incontro su “La preziosità degli affetti: una Chiesa in ascolto delle persone LGBT”, tenuto dal gesuita padre Pino Piva a dicembre nel Seminario Vescovile e promosso dall’ambito pastorale Formazione e Annuncio diocesano per il ciclo “Con i giovani: uno sguardo aperto su di sé e sul mondo”.

Porterà la sua testimonianza l’A.G.E.D.O., associazione di genitori, parenti, amici e amiche di persone LGBTQIA+, e si cercherà insieme di creare un lessico condiviso.