Serie D, Ciccone porta tre punti pesantissimi al Vado: è 1-0 contro il Celle Varazze

VADO (82′ Ciccone) 1 – 0 CELLE VARAZZE

94′ Termina qua la partita, Vado momentaneamente primo in classifica in solitaria.

90′ Assegnati 4 minuti di recupero.

88′ Ultimo cambio per Sesia, fuori Ciccone per Abonckelet. Calcio d’angolo intanto per i rossoblù, pallone dentro messo da Alluci, ancora Bondioli che mette a lato di pochissimo!

82′ Uno-due al limite dell’area del Celle, poi il pallone arriva a Ciccone! La conclusione chirurgica di Ciccone che si spegne in porta a pochi centimetri dal palo, rete pesantissima! Il Vado è avanti in una partita che sembrava non potesse sbloccarsi mai. In questo momento, con il Ligorna ancora in pareggio, i rossoblù sarebbero primi in solitaria.

76′ Altri due cambi per il Celle, fuori Insolito e Donaggio per Limongelli Akkari. Anche Sesia opera un cambio, fuori Stampi per Sacco.

75′ Doppio cambio per il Celle, dentro Scarfò e Giorno per Busicchia e Bortoletti. Nel Vado esce Arras per Raffini. Occhio intanto all’occasione per il Vado, Ciccone vede Stampi che è tutto solo ma poi perde il tempo e non calcia neanche! Rumoreggia il Chittolina, era una grande occasione.

73′ Arras nuovamente a centimetri dal gol! Cross dentro di Pisanu, il numero sette di testa crea una palombella che esce di centimetri fuori dalla traversa.

69′ Fallo tattico di Balan su Alluci, ammonito. Fin qua, il numero 88 si sta dimostrando pericoloso, col piglio giusto il suo ingresso in campo.

68′ Tiro cross di Saltarelli dal limite, palla fuori di pochissimo con Arras che non è arrivato per centimetri al tap in.

65′ Cambio per il Vado, fuori Gulinelli per Pisanu.

62′ Palla lunga verso Alfiero, sponda fuori dall’area verso Alluci che calcia, ancora Albertoni! Vado in grande spolvero. Poco dopo, altro pallone dentro sempre verso Alfiero, altra grande parata di Albertoni! I guanti del numero 95 stanno salvando un’ ottima prova coriacea dei suoi.

59′ Altra grande occasione per i rossoblù con Stampi. Ciccone tocca per il laterale che riesce a sgusciare in mezzo a due, poi al posto di calciare tocca dentro l’area per Arras che calcia decisamente fuori dai pali.

58′ Altra grande occasione per il Vado, questa volta ottenuta grazie alle giocate di Ciccone prima e di Alfiero poi. L’azione termina con il cross del numero dieci verso il secondo palo. Si lamenta la squadra di casa per un tocco con la mano, ma il guardalinee ravvisa la posizione di fuorigioco.

55′ Occasione per il Celle dentro l’area, non arriva nessun giocatore delle civette e allora può ripartire il Vado con Ciccone. Pallone per Arras, pallone dentro l’area rimpallato, poi la sfera arriva verso Alluci che calcia, bella parata di Albertoni che si rifugia in corner.

52′ Fin qua nessuna azione determinante. Gara comunque molto bloccata e combattuta a centrocampo da diversi minuti, entrambe le squadre non riescono a capitalizzare una volta arrivati al limite dell’area.

45′ Si riprende con il possesso del Celle Varazze. Subito primo cambio per il Vado, Sesia decide di cambiare le carte in tavola per cercare di sbloccare la sfida, fuori De Rinaldis per Alluci.

Secondo tempo

47′ Termina qua il primo tempo con entrambe le squadre ancora a reti inviolate.

46′ Ennesimo angolo per il Vado. Pallone dentro, non la prende nessuno. La recupera Arras che ribadisce in area per Bondioli! Colpo di testa non preciso, il tiro del numero quattro termina di centimetri fuori dal primo palo.

45′ Assegnati due minuti di recupero.

42′ Celle in attacco, Bortoletti prova la conclusione dalla distanza, Bellocci lascia uscire il pallone con lo sguardo. Cresciuto leggermente il Celle in questi ultimi 15 minuti, ma per ora è il Vado a fare la partita. Guardando l’assetto tattico del Celle Varazze si può intuire perchè, civette molto schiacciate in difesa con solamente Donaggio e Capra in avanti ad inventare, con un ottimo Balan che cerca di legare il gioco.

39′ Occasione per il Celle, Bondioli ribadisce fuori dall’area la sfera e innesca Ciccone! Contropiede fulmineo del Vado che si spegne però in angolo. Battuti due corner, nessuno pericoloso abbastanza fino al pallone arrivato in zona Ciccone. Calcio a giro molto forte, pallone a lato di qualche metro che aveva però dato l’illusione del gol.

34′ Rasoiata bassa di Insolito, brivido anche per la difesa rossoblù! Pallone delicato per l’ex Pietra Ligure che ha tutto il tempo di mettere giù e calciare, posizione defilata e conclusione difficile da capitalizzare. Pallone fuori di pochi centimetri sul secondo palo. Inizia intanto anche la partita del Ligorna, importante per il Vado monitorare il risultato dei genovesi in ottica classifica.

32′ Ci prova anche il Celle con Donaggio. Balan vede il numero 10 tra le linee, grande protezione con il fisico e pallone messo alto nel cuore dell’area a cercare Capra. Arriva però Saltarelli che di testa manda distante il pallone dai pali.

31′ Palla dentro, Ciccone con il velo per Alfiero che controlla, poi si gira e calcia! Pallone di centimetri sopra la traversa, rischio della difesa delle civette.

28′ Rientra in campo Arras, sembra rientrato del tutto da brutto intervento di prima. Intanto continua a spingere Rosa, fin qua uno dei migliori in campo. Palla dentro, Ciccone impatta in corsa sul secondo palo, ma prende malissimo la sfera. Successivamente, fallo di Stampi a centrocampo, ammonito.

26′ Altro fallo brutto nei confronti di Arras. Questa volta chiedono tutti di velocizzare l’entrata in campo dei medici, con qualche giocatore del Vado che chiede addirittura il campo, sembra serio questa volta l’infortunio. Nel frattempo, nessun giallo nei confronti del giocatore che ha causato la caduta del numero sette, qualche giocatore ha chiesto quantomeno l’ammonizione. Si scalda intanto Raffini.

22′ Ciancio senza fronzoli prende da dietro Arras, ammonito. Calcio di punizione dalla trequarti, Arras rimane a terra ed intervengono i medici della panchina, nulla di grave però. Sempre Ciccone e De Rinaldis, i dieci a rientrare prova direttamente in porta. Palla alta e non di poco.

14′ Calcio di punizione da ottima mattonella per il mancino di Ciccone o per il destro di De Rinaldis. Parte il primo, pallone che impatta sulla nuca di Balan, gioco fermo per far rifiatare il numero otto del Celle.

12′ Stampi palla al piede riesce a tenere un pallone molto difficile, poi sfonda dentro e mette con l’esterno lungo sul secondo. Non preciso, De Rinaldis prende palla e ricomincia da dietro.

7′ Percussione centrale di Ciccone che parte velocissimo palla al piede e semina alcuni giocatori avversari, poi il filtrante verso Arras che perde il tempo e non riesce a calciare in porta. Già diversi tentativi del Vado fin qua, con il Celle che a parte l’azione personale di Donaggio iniziale non è ancora riuscita a rendersi pericolosa.

2′ Prima occasione Vado. Arras riceve palla dentro l’area, è indisturbato ma prende coraggio e al posto di calciare fa un passo in più verso Albertoni. Contrapposizione di un difensore, sarà angolo per il Vado. Sugli sviluppi, Albertoni smanaccia fuori dai pali, brivido per le civette.

1′ Si inizia! Spacca il minuto Radovanovic. Prova subito il Vado ad amministrare, riconquista palla il Celle Varazze e Donaggio prova subito a scattare sulla fascia. Tiene botta e conquista rimessa laterale, ottima difesa rossoblù che scalda fin da subito i motori di tutti i componenti della squadra in questo inizio di partita.

Primo tempo

Ecco le formazioni ufficiali:

Vado: 22 Bellocci, 4 Bondioli, 5 Saltarelli, 7 Arras, 10 Ciccone, 14 Gulinelli, 17 Lazzarini, 20 De Rinaldis, 32 Alfiero, 70 Stampi, 97 Rosa. A disposizione: 12 Carai, 6 Pisanu, 9 Raffini, 18 Abonckelet, 27 Cecchinato, 31 Messina, 33 Sacco, 88 Alluci, 90 Barwuah. Allenatore: Sesia.

Celle Varazze: 95 Albertoni, 4 Stanga, 5 Busicchia, 7 Capra, 8 Balan, 10 Donaggio, 17 Insolito, 21 Bortoletti, 23 Ciancio, 28 Firman, 29 Miragliotta. A disposizione: 22 Zerbino, 3 De Benedetti, 9 Akkari, 11 Giorno, 13 Simone, 14 Szerdi, 15 Scarfò, 20 Giolfo, 25 Limongelli. Allenatore: Pisano.

Arbitro dell’incontro il signor Radovanovic Nenad di Maniago, coadiuvato da Quartararo Letizia di Firenze e Tranchida Davide di Pisa.

Vado. Buon pomeriggio a tutti cari lettori e ben ritrovati per commentare assieme il match odierno di Serie D tra Vado e Celle Varazze. Un vero e proprio derby ligure tra città distanti pochi chilometri tra loro, oltre che per gli interpreti della partita. Tornano infatti da avversari al Chittolina Capra e Donaggio, due volti che con i rossoblù hanno alzato le coppe dei playoff vinte negli scorsi anni.

Nonostante il grande divario di rose, si prospetta però una partita equilibrata, soprattutto guardando la classifica del Celle Varazze. Per Pisano urge trovare punti per risollevare la classifica e, trovarne anche uno solo oggi contro la squadra quotata per la vittoria finale del campionato, sarebbe come trovare una vittoria.

Il Vado di Sesia sembra invece aver ritrovato la strada giusta dopo l’intoppo inaspettato contro la Sanremese. Risultati però sempre di misura, contro l’Asti 3-2 e 0-1 in trasferta contro il Derthona. Una squadra che non ha mai abituato a risultati altisonanti, tolta la vittoria schiacciante contro la Nova Romentin, che rende quindi il clima di questa partita abbastanza incerto nel risultato.

Intanto il Ligorna non resta a guardare e cercherà di rimanere attaccato il più possibile alla squadra di Sesia. Oggi a Genova la sfida contro il Derthona di Buttu, calcio d’inizio mezz’ora dopo quello del Chittolina. Contro le civette, all’andata fu il Vado a spuntarla per 0-1 con gol di Arras. Alfiero non era ancora tornato, in panchina sedeva Roselli. C’è tanta curiosità per l’esito di questa sfida.