Serie D, Vado vittoria con brivido finale. Sesia: “Fatto ottimo calcio per 75 minuti”

Il Vado torna a vincere dopo il pesante 3-0 subito a Sanremo. Controlla la partita e segna tre goal all’Asti ma nel finale rischia di rovinare tutto con un autogol al 79′ e con il secondo goal dei galletti al 92′. Si tratta del sesto e del settimo goal incassati nelle ultime tre giornate. Tanti quanti nelle precedenti 16 partite. Mister Marco Sesia preferisce però sottolineare la proficua produzione offensiva dei suoi.

“Era importante centrare la vittoria dopo la sconfitta di Sanremo – esordisce -. Abbiamo fatto un ottimo calcio per 75 minuti. In superiorità numerica però abbiamo abbassato troppo i ritmi. Questo sport può diventare impietoso perché il primo goal è nato in modo fortuito da una situazione facile e ha riaperto la partita”.

“Onestamente poteva finire con un risultato molto più largo – prosegue -. Ci lasciamo alle spalle Sanremo e andiamo avanti. I due goal subiti non sono dettati dalla mancanza di equilibrio. Li abbiamo presi in superiorità numerica e con la squadra schierata. È una questione di attenzione e di lettura della gara”

“Abbiamo vinto ma per paradosso è girata anche male alla fine. Oltre ai goal avevamo avuto 3/4 palle goal”.