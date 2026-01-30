  • News24
New entry e ritorno

Serie D, Vado e Ligorna annunciano due novità di mercato

Sfida a distanza tra le due capolista

Generico gennaio 2026

Difficile dire che la spunterà. Ma Vado e Ligorna sembrano intenzionate a regalare un appassionante testa a testa fino alla fine della stagione.

Oggi, i club dei presidente Tarabotto e Saracco hanno entrambi annunciato un colpo di mercato. Il Vado ha salutato ieri Enock Barwuah, il fratello di Balotelli è approdato al Desenzano. Oggi, invece, l’annuncio di un esterno destro classe 2006. Si tratta di Matteo Bonotto. Cresciuto nelle giovanili del Cittadella, ha vestito le maglie di Sarnese e Vibonese.

Il Ligorna riaccoglie invece Manlio Di Masi, esterno e trequartista classe 2000. Queste le sue parole ai microfoni del club: “Sono molto contento di essere tornato in un posto dove già sono stato e dove mi sono trovato molto bene sia con la società che con i compagni. Sicuramente quest’anno il Ligorna è diventato una squadra che punta a vincere e questo mi rende orgoglioso. Sono molto contento di essere tornato e spero di aiutare il mister e i compagni a raggiungere grandi obiettivi”.

