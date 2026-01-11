Serie D, Vado-Asti LIVE: imperativo per i rossoblù vincere per mantenere la vetta

Vado-Asti 3-2

Reti: 14′ Arras (V), 40′ (autogol), 52′ Alfiero (V), 79′ (autogol), 90’+2 Ferrari

Secondo tempo:

90’+4 Fischio finale: Vado-Asti 3-2.

90’+2 GOL ASTI! Ferrari riceve un ottimo filtrante e con lo scavetto supera Bellocci accorciano nuovamente la distanze. Difesa rossoblu da circoletto rosso. Ultimo quarto d’ora sulla falsariga di Sanremo. 3-2.

90′ Quattro minuti di recupero.

81′ Barwuah, da poco subentrato, converge dalla sinistra e conclude. Brustolin para a terra.

79′ GOL ASTI! Episodio da “Gialappa’s Band”. Eccesso di confidenza del portiere vadese Bellocci che rinvia addosso a Bussaglia. Nel più beffardo degli autogol il pallone carambola goffamente a palombella nella porta rossoblu , rimasta incustodita. 3-1.

71′ Asti in 10 uomini. Arras, lanciato nuovamente a rete, viene fermato fallosamente da Garcia Magnelli. L’arbitro, avendo già ammonito in precedenza, estrae il secondo cartellino giallo.

68′ Altra occasione per i rossoblu. Arras, lanciato in porta, indugia troppo. Favorendo il recupero da ultimo uomo del difensore ospite.

64′ Vado vicino al quarto. Arras crea scompiglio nella retroguardia avversaria: salta tre giocatori, si accentra e scarica a rimorchio per Cecchinato. Sinistro a botta sicura, Brustolin salva in tuffo.

52′ GOL VADO! Arras imbecca perfettamente Alfiero. L’attaccante vadese, solo davanti al portiere, apre il piattone e non sbaglia. 3-0.

L’incontro riprende alle 15:33.

Primo tempo:

45’+2 Fine primo tempo: Vado-Asti 2-0.

45′ Due minuti di recupero.

43′ Vado vicino al tris. Stampi crossa dalla destra. Alfiero stacca nell’area piccola, non inquadrando lo specchio da posizione favorevole.

40′ GOL VADO! Azione avvolgente dei rossoblù. Cross dalla sinistra, messo fuori da un difensore. De Rinaldis raccoglie la respinta e, dai presi della lunetta, fa partire una staffilata. Il pallone colpisce il palo e toccando la schiena del portiere carambola in rete. 2-0.

35′ Occasione Vado. Situazione di 2 Vs 2. Alfiero calibra male il passaggio finale per Arras. Un difensore piemontese, da ultimo uomo, salva in scivolata.

Fase centrale della prima frazione. Il Vado gestisce il possesso.

23′ Mischia nell’area locale. Bellocci in uscita bassa toglie le castagne dal fuoco.

14′ GOL VADO! Sul prosieguo dell’azione. Arras raccoglie una palla vagante in area e, all’altezza del dischetto, con un tiro dritto per dritto, batte Brustolin. 1-0.

13′ Vado in avanti. Tiro cross di Stampi dal fondo destro: troiattoria deviata da un difensore ospite. Bristolin salva in tuffo sul proprio palo.

9′ Opportunità Vado. Ciccone si accentra partendo dal vertice destro dell’area. Il suo sinistro a giro fa la barba al palo, alla destra del portiere Bristolin.

7′ Ortolano tenta dalla lunga distanza. Alto.

4′ Arras, esterno destro dai venti metri. A lato.

Tabellino:

VADO: Bellocci, Bondioli, Saltarelli, Arras (76′ Raffini), Ciccone, Gulinelli (64′ Bussaglia), Lazzarini (64′ Messina), De Rinaldis (72′ Abonckelet), Cecchinato, Alfiero (76′ Barwuah), Stampi

A disp: Boschis, Caremoli, Piazza, Sacco. All. Sesia

ASTI: Brustolin, Ropolo, Toma, Gjura, Bresciani (75′ Ferrari), Chillemi (58′ Toldo), Ortolano (44′ Mancini), Soplantai, Garcia, Mazzucco (46′ Larotonda), Sacco

A disp.: Bassani, Pisciotta, Cussotto, Milaqi, Ciucci. Allenatore: Buglio

Arbitro: Giovanni Giannì (Reggio Emilia). Assistenti: Nicola De Candia (Bari) e Giovanni Arrigoni (Brescia)

Note: Pomeriggio fresco e soleggiato (12°). Fondo sintetico in buone condizioni. Al 71′ espulso Garcia Magnelli (A) per somma di ammonizioni. Angoli 4-1. Spettatori 350 circa.

Vado Ligure. Nella diciannovesima giornata (seconda di ritorno) del campionato interregionale calcistico di Serie D, girone “A”, il Vado ospita l’Asti. Fischio d’inizio quest’oggi allo stadio “Chittolina”, ore 14.30

Il Vado, dopo essere stato al comando in solitaria della classifica dalla terza giornata, domenica scorsa in seguito alla rovinosa e inattesa sconfitta contro la Sanremese (3-0), è stato agganciato dal Ligorna (vittorioso 2-3 sul campo del Celle Varazze). Entrambe le squadre sono ora appaiate in vetta, a quota 41 punti.

L’Asti staziona nelle zone basse della classifica, al terzultimo posto con 17 punti. Negli ultimi otto incontri i “galletti” piemontesi hanno racimolato 2 soli punti (2 pareggi e 6 sconfitte). Durante la sosta ha cambiato allenatore: esonerato mister Cascino, al suo posto è stato chiamato Buglio.