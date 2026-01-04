Serie D, il Vado crolla clamorosamente con la Sanremese e perde il primato in solitaria: rossoblù sconfitti 3-0

Sanremese-Vado 3-0

Reti: 45′ Grosso (S), 52′ Djorkaeff (S), 89′ Girgi (S)

Debacle inaspettata del Vado, che nella prima gara del girone di ritorno crolla in casa della Sanremese. Lo stadio Comunale della “città dei Fiori” si conferma nuovamente un tabù storico per i rossoblu, dove l’ultima vittoria in campionato (per gli amanti delle statistiche), risale addirittura alla metà degli anni ’90.

Primo tempo nel quale la capolista tiene in mano il pallino del gioco, tuttavia senza incidere. Sul finire della prima frazione i locali si portano in vantaggio dagli sviluppi di un calcio d’angolo. Una disattenzione difensiva a inizio ripresa costa quindi il raddoppio dei matuziani. La partita, fino a quel momento bloccata e apparentemente gestibile, si complica significativamente.

Poco più tardi il Vado rimane anche in dieci uomini (doppia ammonizione a Pisanu). Sesia tenta il tutto tutto: la squadra si sbilancia, ma non punge. È anzi la Sanremese a creare i maggiori pericoli, sfruttando gli spazi in campo aperto. E al novantesimo perviene al tris, a coronare e legittimare una prestazione perfetta e da copertina. Panettone invece indigesto al Vado, apparso quest’oggi nella sua peggiore versione.

Secondo tempo:

90’+5 Fischio finale: Sanremese-Vado 3-0.

90′ Cinque minuti di recupero.

89′ GOL SANREMESE! In campo aperto, contropiede 3 vs 3. Girgi avanza sulla sinistra e trafigge Bellocci con un rasoterra in diagonale. Capitolazione totale per la squadra di Sesia, tripudio per i locali. 3-0.

76′ Opportunità Sanremese in contropiede. Pereira da dentro l’area conclude centralmente.

69′ Vado in dieci uomini. Su una leggerezza in impostazione, la squadra di Sesia perde palla a centrocampo. Pisanu, già ammonito, commette fallo. L’arbitro estrae il secondo cartellino giallo. Rossoblu in inferiorità numerica negli ultimi 20′. Altra situazione apparentemente evitabile. Fotografia delle giornata grigia dei vadesi.

65′ De Rinaldis calcia dal limite. Alto.

Poche idee finora per il Vado. Quasi metà della seconda frazione, ancora nessun pericolo significativo verso la porta avversaria.

All’ora di gioco triplo cambio per Sesia. Il Vado deve risalire la china, in una partita diventata decisamente complicata a causa di due disattenzioni.

52′ GOL SANREMESE! Difesa rossoblu incredibilmente sorpresa da un lancio su palla inattiva da centrocampo, apparetemente leggibile. Dormita di reparto. Djorkaeff si presenta solo davanti a Bellocci e ringrazia, trafiggendo il portiere ospite sul palo di competenza. Vado decisamente sottottono e in confusione. 2-0.

48′ Ripartenza Sanremese. Pereira serve Djorkaeff da buona posizione. Sinistro debole tra le braccia di Bellocci.

L’incontro riprende (16:04).

Primo tempo:

45’+2 Fine primo tempo: Sanremese-Vado 1-0.

45′ Due minuti di recupero.

45′ GOL SANREMESE! Dagli sviluppi di un corner dalla destra. Mischia nell’area vadese, risolta con un tocco sotto misura del difensore locale Grosso. 1-0.

42′ Opportunità Sanremese in contropiede. Djorkaeff lanciato a rete da un’imbeccata centrale. Provvidenziale intervento in scivolata da ultimo uomo di Pisanu.

Seconda parte del primo tempo. Iniziativa della manovra sempre prettamente appannaggio del Vado, che per merito di una Santemese finora attenta fatica a trovare spazi negli ultimi venticinque metri.

Fase centrale della prima frazione. Oltre alla grossa opportunità rossoblu in avvio, null’altro di significativo da segnalare. In questa fase il gioco ristagna perlopiù a centrocampo.

Trascorso il primo quarto d’ora. Pallino del gioco in mano al Vado. La Sanremese chiude gli spazi e prova ad agire di rimessa.

8′ Occasionissima Vado. Ciccone lancia Stampi in campo aperto. Il giocatore vadese, solo davanti al portiere, sbaglia incredibilmente non inquadrando lo specchio.

Prima dell’inizio viene osservato un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime della recente strage di Crans-Montana.

Tabellino:

SANREMESE: Bohli, Di Fino, Garcia, Djorkaeff, Palella, Noto, Girgi, Osuji, Grosso, Pereira (78′ Andreis), Rota

A disp.: Gattuso, Santanocito, Moreo, Monticone, Cavaliere, Rojo, Cipriani, Ferrante. All. Bianchini

VADO: Bellocci, Saltarelli (57′ Arras), Bondioli, Gulinelli, Syll, Ciccone, Pisanu, Abonckelet (64′ Bussaglia), Stampi (57′ Lupinacci), Raffini (57′ De Rinaldis), Alfiero

A disp.: Boschi, Lazzarini, Cecchinato, Piazza, Barwuah. Allenatore: Sesia

Arbitro: Gabriele Framba (Torino). Assistenti: Luca Zanibelli e Marco Tonti (Brescia)

Note: Pomeriggio fresco e soleggiato (13°). Al 69′ espulso Pisanu (V) per somma di ammonizioni. Fondo d’erba naturale in buone condizioni. Angoli 4-1. Spettatori 400 circa

Sanremo (Imperia). Diciottesima giornata campionato interregionale calcistico di Serie D, girone “A”, il Vado è di scena in casa della Sanremese. Fischio d’inizio quest’oggi allo stadio Comunale, ore 15.00:

Primo incontro del 2026 e del girone di ritorno. Al giro di boa si torna a giocare dopo la sostanza.

Il Vado, capolista in solitaria dalla terza giornata, ha concluso il girone d’andata a 41 punti (12 vittorie, 3 pareggi, 2 sconfitte), da “campione d’inverno”. Vantaggio +3 sul Ligorna e +7 sul Chisola. Varese e Sestri Levante significativamente distanziate a +11.

I vadesi aprono il nuovo anno cercando di sfatare il “tabu” Sanremo. Lo stadio Comunale della città dei fiori è vero e prorpio storico tabù per i rossoblu. La cui ultima vittoria in campionato (escludendo dunque la finale Play-Off 2022/2023 terminata ai suppldntati), risale addirittura alla metà degli anni ’90.

La Sanremese, con 16 punti, è in piena zona Play-Out, a solamente una lunghezza dal penultimo posto (occupato dalla Cairese). Nei matuziani si segnala l’avvenuto ingresso di nuovi soci. Durante la sosta è arrivato, dopo appena una decina di gare, l’esonero di mister Fossati (il secondo, dopo quello di Moro a inizio stagione). Al suo posto è stato chiamato Bianchini.