IVG Sport
Serie D, la Cairese ha un nuovo Spatari: in gialloblù Alessio, figlio di Luca

Il club presenta l'arrivo dell'attaccante classe 2004

Generico gennaio 2026

Cairo Montenotte. Ieri Mirko Vassallo ha salutato la Cairese sui propri canali sociali, ora è un giocatore dell’Asti. Oggi la società gialloblù ha annunciato il nuovo attaccante: Alessio Spatari, classe 2004.

Arriva dal Serravezza, con cui ha collezionato 20 presenze e 5 gol. Nella scorsa stagione, con l’Oltrepò, ha raggiunto quota 8 reti. Nonostante la giovane età, vanta già numerose esperienze in Serie D.

Figlio d’arte, porta con sé un cognome molto conosciuto e amato a Cairo Montenotte. Suo padre è Luca Spatari, giocatore con un passato nei professionisti che in gialloblù ha messo a segno 20 gol vincendo il campionato di Promozione 1990-1991.

Dagli archivi di Daniele Siri ecco una fotografia dell’attaccante ai tempi della Cairese e poi nella foto di squadra al Chievo Verona (il terzo in alto da destra).

 

 

