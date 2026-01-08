Serie D, la Cairese ha un nuovo portiere: è Simone Cat Berro

La Cairese non vuole lasciare nulla di intentato. E dopo una prima parte di stagione a luci e ombre per Ceppi, ecco un nuovo elemento per rinforzare il reparto portieri a disposizione di mister Floris.

Dal Saluzzo arriva Simone Cat Berro, estremo difensore classe 2007 di proprietà della Juventus, club con il quale ha militato in Under 17 e nella Next Gen. Sei presenze per lui in Serie D con i piemontesi granata.

Dopo la vittoria contro il Chisola, la Cairese giocherà domenica in trasferta sul campo della Lavagnese.