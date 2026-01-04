Serie D Girone A (18^ giornata): tonfo Vado, beffa Celle, finalmente la Cairese

Tonfo, beffa e finalmente sono le tre parole che riassumono la prima giornata di Serie D del 2026 per le tre savonesi. Il Vado cade clamorosamente contro la Sanremese (qui la cronaca). Un netto 3-0 firmato Grosso, Djorkaeff e Girgi che lascia di stucco Marco Sesia, alla prima sconfitta da allenatore rossoblù. Con questo risultato il Vado perde anche la leadership del campionato, in virtù dello scontro diretto perso a novembre contro il Ligorna.

Proprio il Ligorna fa fuori due savonesi in un colpo solo. Oltre allo smacco al Vado in classifica, la squadra di Pastorino beffa il Celle Varazze (qui la cronaca). Il match dell’Olmo-Ferro finisce 2-3. Al doppio vantaggio dei genovesi con Vuthaj e Dellepiane avevano risposto Donaggio e Capra in avvio di ripresa, poi il rigore di Vuthaj all’83’ ha sancito il successo del Ligorna.

A festeggiare è invece la Cairese. Arriva finalmente la prima vittoria casalinga dei gialloblù, per 2-1 contro il Chisola (qui la cronaca). Tre punti sofferti ma pesantissimi. Apre al 2′ Piacenza, pareggia Ciccone al 60′ e chiude Gabriel Graziani nel recupero. La Cairese si tira fuori dalla zona più calda della classifica e agguanta il Celle Varazze a quota 18, in quattordicesima posizione.

I risultati

Asti 0-0 Gozzano, Cairese 2-1 Chisola, Derthona 3-0 Club Milano, NovaRomentin 0-1 Valenzana, Biellese 2-0 Lavagnese, Celle Varazze 2-3 Ligorna, Saluzzo 1-2 Sestri Levante, Sanremese 3-0 Vado, Varese 1-1 Imperia.

La classifica

Ligorna 41, Vado 41, Chisola 34, Sestri Levante 33, Varese 31, Saluzzo 29, Biellese 26, Derthona 26, Valenzana 23, Imperia 22, Sanremese 19, Lavagnese 19, Gozzano 18, Celle Varazze 18, Cairese 18, Sanremese, Asti 17, Club Milano 16, NovaRomentin 12.

Il prossimo turno

Chisola – Varese, Club Milano – Celle Varazze, Gozzano – NovaRomentin, Imperia – Saluzzo, Lavagnese – Cairese, Ligorna – Sanremese, Sestri Levante – Derthona, Vado – Asti, Valenzana – Biellese.