Vanno a cento all’ora il Vado e il Ligorna che, in due, hanno totalizzato proprio 100 punti con le vittorie per 1 a 0 di oggi. Le squadre di Sesia e Pastorino hanno infatti superato col minimo scarto Celle Varazze e Derthona. La Cairese non si ferma più: il pareggio 1 a 1 contro il più quotato Varese è l’ottavo risultato utile consecutivo. Al vantaggio Cairese di Federico, ha risposto Guerini nella ripresa. Tuttavia, la classifica rimane ancora complicata.

Serie D Girone A (21^ giornata)

Cairese 1 – Varese 1, Chisola 0 – Biellese 1, Club Milano 2 – Saluzzo 0, Gozzano 0 – Sanremese 1, Vado 1 – Celle Varazze 0 (la cronaca), Valenzana 1 – Asti 0, Lavagnese 2 – NovaRomentin 2, Ligorna 1 – Derthona 0, Sestri Levante 4 – Imperia 0.

La classifica

Ligorna e Vado 50, Sestri Levante 42, Chisola 37, Varese 35, Biellese 33, Saluzzo 29, Valenzana 27, Derthona e Imperia 26, Sanremese, Club Milano e Cairese 23, Gozzano, Celle Varazze e Lavagnese 21, Asti 18, NovaRomentin 13.

Serie D Girone A: prossimo turno

Asti – Cairese, Celle Varazze – Lavagnese, Derthona – Valenzana, Imperia – Vado, NovaRomentin – Biellese, Saluzzo – Gozzano, Sanremese – Chisola, Sestri Levante – Ligorna, Varese – Club Milano.

