Poteva essere un tris di vittorie, invece la Cairese è stata beffata dal Derthona. Il 2-2 dei gialloblù macchia leggermente un turno molto positivo per le savonesi di Serie D. Infatti sia Vado sia Celle Varazze conquistano successi importanti, in testa e in coda alla classifica.

Per il Vado la trasferta con il Derthona non è stata una passeggiata, anzi. La squadra di Sesia vince di misura 0-1, grazie al gol di Alfiero al 22′. Una vittoria importante perché il Ligorna non ha fatto passi falsi con il Saluzzo e dunque le due capoliste rimangono appaiate in vetta.

La prossima avversaria del Vado sarà il Celle Varazze. Oggi le Civette avevano bisogno di ritrovare la retta via e l’hanno fatto, vincendo 3-1 contro il Gozzano. Reti di Balan, Capra e Donaggio per i biancoblù, Pigato nei piemontesi. La squadra di Mario Pisano risale la classifica portandosi in dodicesima posizione a 21 punti. Qui la cronaca del match.

Meno piacevole il pomeriggio della Cairese. La squadra di Floris stava per fare il colpaccio con la Biellese, nel match poi terminato 2-2. Gialloblù avanti di due reti con Gulli e Sancinito, poi Beltrame al 68′ e Naamad all’87’ guastano la festa della Cairese, ora undicesima con 22 punti.

I risultati

Asti 1-1 Lavagnese, Biellese 2-2 Cairese, Celle Varazze 3-1 Gozzano, Derthona 0-1 Vado, NovaRomentin 1-2 Chisola, Imperia 1-1 Club Milano, Saluzzo 1-2 Ligorna, Sanremese 0-0 Valenzana Mado, Varese 1-3 Sestri Levante.

La classifica

Ligorna 47, Vado 47, Sestri Levante 39, Chisola 37, Varese 34, Biellese 30, Saluzzo 29, Derthona 26, Imperia 26, Valenzana Mado 24, Cairese 22, Celle Varazze 21, Gozzano 21, Sanremese 20, Club Milano 20, Lavagnese 20, Asti 18, NovaRomentin 12.

Il prossimo turno

Cairese – Varese, Chisola – Biellese, Club Milano – Saluzzo, Gozzano – Sanremese, Lavagnese – NovaRomentin, Ligorna – Derthona, Sestri Levante – Imperia, Vado – Celle Varazze, Valenzana Mado – Asti.