Serie D Girone A (19^ giornata): Celle Varazze in caduta libera, Cairese tre punti d’oro, Vado rischia sul finale

Sorridono Cairese e Vado, male il weekend del Celle Varazze. Le civette sprecano la possibilità di ottenere tre punti da una diretta concorrente per la salvezza, perdendo di misura contro i lombardi. All’andata la vittoria era stata revocata dal giudice sportivo per un errore da scrivania, ora zero punti arrivano per demeriti sul campo.
Dell’Acqua apre le marcature al 15′, ci pensa poi Donaggio nella metà del secondo tempo a pareggiare i conti, ma la parità dura appena un minuto. La rete di Henry basta ai biancorossi per ottenere tre punti. Club Milano che quindi supera in classifica il Celle Varazze di un punto, il club di Pisano è ora sempre più in zona playout alla terzultima posizione. Una vittoria potrebbe ridare ossigeno a questa squadra, che non ottiene tre punti da 8 partite.
Altro grande risultato della Cairese di Floris che vuole farsi grande. Dopo la prima vittoria al Brin contro il Chisola oggi arrivano altri tre punti contro la Lavagnese. Zona playout che al momento sembra essere solo un lontano ricordo, anche se dista ancora solo 2 punti. Nell’incontro tra liguri basta la rete su rigore di Thomas Graziani per trovare la dodicesima posizione.
Pazzo Vado che invece, al netto di una partita che sembrava in ghiaccio e mai in discussione, rischia nel finale (la cronaca). Arras, un autogol ed Alfiero sistemano la partita sul 3-0, poi gli ultimi 10 minuti rischiano di rovinare tutto. Al 79′ un’altro autogol rimette sugli attenti la squadra di Sesia, Ferrari a pochissimo dal termine scuote gli animi. Alla fine può sorridere il club dei Tarabotto, che mantiene la vetta condivisa con il Ligorna.
I risultati
Chisola 3 – 4 Varese, Club Milano 2 – 1 Celle Varazze, Gozzano 2 – 0 NovaRomentin, Vado 3 – 2 Asti, Valenzana Mado 0 – 2 Biellese, Imperia 1 – 0 Saluzzo, Lavagnese 0 – 1 Cairese, Ligorna 2 – 0 Sanremese, Sestri Levante 4 – 0 Derthona.
La classifica
Ligorna 44, Vado 44, Sestri Levante 36, Varese 34, Chisola 34, Saluzzo 29, Biellese 29, Derthona 26, Imperia 25, Valenzana Mado 23, Gozzano 21, Cairese 21, Sanremese 19, Club Milano 19, Lavagnese 19, Celle Varazze 18, Asti 17, NovaRomentin (-1) 13.
Il prossimo turno
Asti – Lavagnese 1919, Biellese 1902 – Cairese, Celle Varazze F.B.C. – Gozzano, Derthona FBC 1908 – Vado, Imperia – Club Milano, NovaRomentin – Chisola Calcio, Saluzzo – Ligorna 1922, Sanremese Calcio – Valenzana Mado, Varese FC – Sestri Levante.