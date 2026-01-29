Serie D, Enock Barwuah e il Vado si separano

Un pranzo con alcuni compagni nelle vie del centro di Vado, il saluto a mister Marco Sesia al Chittolina. Si è chiusa oggi l’avventura di Enock Barwuah con i colori rossoblù.

Il club ha ufficializzato la separazione consensuale dall’attaccante da pochi minuti. “A Enock – scrive il club – vanno i più sentiti ringraziamenti per l’impegno e la professionalità dimostrata e i migliori auguri per il prosieguo della carriera”.

Complice anche qualche infortunio, non è stato un impatto particolarmente importante quello dell’attaccante classe 1993. Per lui, 11 presenze e 2 goal in campionato. La sua presenza ha portato il fratello Mario Balotelli sugli spalti del Chittolina attirando i riflettori nazionali sul club del presidente Tarabotto, che ora spera di riaverli per festeggiare l’approdo tra i professionisti.