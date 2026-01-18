Serie D, Celle Varazze vs Gozzano LIVE: le Civette a caccia dei primi punti nel nuovo anno

CELLE VARAZZE 2 (3′ Balan, 77′ Capra) vs GOZZANO 1 (30′ Pigato)

77′ Segna il Celle Varazze! Cross dalla destra nel cuore dell’area di rigore, Capra calcia ma prima colpisce un avversario e sulla ribattuta gonfia la rete. 2-1 per le Civette e solita capriola per Edoardo Capra.

76′ Arrivano i primi cambi. Escono Bortoletti e Insolito, entrano Gnecchi e Limongelli.

74′ Masetti ci prova da lontanissimo su punizione, Albertoni risponde con una grande parata concedendo il corner. Tiro violento che per poco non trova la rete.

69′ Clamorosa opportunità per il Celle. Si addormenta la difesa del Gozzano che lascia spazio a Capra per andare verso la porta, uno contro uno con Aiolfi e Capra che termina giù. Dalla tribuna sembrava esserci fallo, ma l’arbitro non ha fischiato. Protesta la panchina biancoblù.

65′ A terra Balan dopo un contatto nell’area di rigore del Gozzano. Si rialza dolorante il centrocampista classe 2000.

61′ Reagisce il Celle Varazze con l’avanzata di Busicchia sulla fascia. Cross sul secondo palo, anticipato Capra e corner per le Civette. Batte Insolito, colpisce Donaggio di testa, Aiolfi para e prolunga sopra la traversa.

59′ Altra opportunità per il Gozzano con il solito Pavesi che entra in area e va al tiro, conclusione deviata da Albertoni in calcio d’angolo. Sul corner colpisce a botta sicura Lettieri, decisiva la respinta di Stanga.

57′ Prova ad accelerare il Gozzano innescando Pavesi che di prima tenta di servire Bianchi. Ottima copertura di Ciancio che protegge il pallone e conquista il rinvio dal fondo.

54′ Ghiotta chance in contropiede sprecata malamente dal Celle Varazze. Pallone impreciso di Donaggio per Insolito che non può raggiungere la sfera, Civette che non riescono a capitalizzare.

52′ Avvio di ripresa senza squilli. Tanti palloni sporchi, si continua a giocare molto sui duelli. Una brutta partita in questa fase.

48′ Si riparte con la stessa intensità del primo tempo. Busicchia aggressivo su Sarpa, commette fallo.

Celle Varazze rientrato in campo qualche minuto dopo il Gozzano. Piccola nota di colore: anche Gianmarco Insolito è rientrato un minuto prima rispetto ai suoi compagni, usciti dagli spogliatoi tutti insieme. Si ricomincia con il possesso per le Civette.

Secondo Tempo

45+2′ Finisce il primo tempo all’Olmo-Ferro. Partita ruvida, intensa, con emozioni nella prima parte e meno negli ultimi minuti. Giusto il pareggio per quanto visto.

45′ Duro scontro tra Lettieri e Bortoletti, entrambi i giocatori a terra. Contrasto che rappresenta alla perfezione il primo tempo di questa partita, ricchissimo di duelli in tutte le zone del campo.

42′ Ennesimo lancio lungo di Albertoni che però finisce direttamente sul fondo, dalla parte opposta del campo.

39′ Adesso è un assedio del Gozzano. Prima il tiro da fuori area di Carollo respinto dalla difesa, poi il cross basso di Lettieri su cui arriva Albertoni. Biancoblù in difficoltà.

38′ Ammonito Capra, sanzionato un fallo intorno alla metà campo su Areco. È il primo cartellino per le Civette.

34′ Brivido per il Celle Varazze. Corner del Gozzano battuto a rientrare da Areco, pallone deviato che termina sulla coscia di Masetti. L’ex Albenga da pochi passi spinge verso la porta, risponde Albertoni che evita il gol.

31′ Traversa per il Celle Varazze! Il cross di Miragliotta diventa un tiro e colpisce la traversa, Civette vicine al 2-1.

30′ Crolla il castello del Celle Varazze, Pigato fa 1-1. Cross dalla sinistra di Bianchi per l’inserimento dell’attaccante che di testa pareggia i conti. Troppo debole la difesa biancoblù nella marcatura su Pigato.

28′ Discesa di Lettieri sulla corsia di destra, non lo molla Busicchia che riesce a respingere il cross in fallo laterale. Poi il Gozzano arriva al tiro con Pigato, ma la conclusione non crea problemi ad Albertoni.

24′ Tentativo da fuori area di Balan, pallone lontanissimo dalla porta. Civette che non hanno mai cercato fin qui la costruzione dal basso, tanti lanci lunghi di Albertoni verso Donaggio.

21′ Numero di Capra che riesce a uscire dal pressing e servire sulla corsa Insolito, l’ex Pietra viene steso da Dalmasso che riceve l’ammonizione. Capra calcia direttamente nonostante la posizione defilata, respinge Aiolfi.

19′ Giro dalla bandierina per il Gozzano, corner conquistato da Pavesi che è il giocatore migliore dei rossoblù. Sulla palla inattiva nessun pericolo per il Celle Varazze.

18′ Il Gozzano prova farsi vedere, sviluppando soprattutto sugli esterni. La fisicità dei padroni di casa però sta impedendo agli attaccanti ospiti di ricevere palloni pericolosi.

15′ Civette nuovamente in avanti. Cross con il mancino di Miragliotta che cerca Donaggio sul secondo palo, pallone troppo profondo. La squadra di Pisano però è minacciosa in queste situazioni perché porta sempre tanti uomini in area di rigore.

13′ Lancio profondo di Albertoni, spizza Donaggio, riceve Insolito che può andare verso la porta. Conclusione incrociata verso il secondo palo, c’è la deviazione di Aiolfi che concede il corner.

11′ Civette con un atipico 3-4-3. In partenza il tridente vede Donaggio a destra, Capra al centro e Insolito a sinistra, ma i tre si scambiano spesso di posizione.

8′ Celle Varazze ancora pericoloso con la girata di Insolito pescato sul secondo palo. Deviano prima un difensore e poi il portiere, è calcio d’angolo.

7′ Risponde il Gozzano con un tentativo al volo di Areco da fuori area, pallone abbondantemente sopra la traversa.

5′ Un gol da attaccante quello di Balan, molto bravo a usare il fisico per girarsi e calciare con il mancino, dopo un inserimento alla McTominay. Civette avanti alla prima opportunità, stavolta nessun problema di approccio alla gara.

3′ Celle Varazze in vantaggio! Balan sblocca il punteggio, 1-0 all’Olmo-Ferro. Il numero 8 di Pisano capitalizza una bella azione nata dal cross di Busicchia per il tocco di Capra che prolunga su Balan. Controllo e tiro del centrocampista per il vantaggio biancoblù.

Partiti!

Si partirà con un po’ di ritardo per colpa di un buco nella rete difesa dal portiere del Gozzano. Saranno proprio gli ospiti a dare il via al match.

Primo Tempo

Le squadre stanno per entrare in campo, tra poco si comincia. Arbitra Andrea Tagliaferri della sezione di Lovere, gli assistenti sono Elia Sanneris (Mantova) e Luca Zanibelli (Brescia).

Il prepartita

Ben sei cambi per Pisano rispetto alla sconfitta della scorsa settimana. Rientra Busicchia dall’indisponibilità ed è titolare, così come Ciancio. Assenti invece Padovan e Melani.

Nel Gozzano l’osservato speciale è Pavesi, sette gol segnati in questo campionato. Non c’è Sangiorgio, marcatore all’andata. Occhi anche su Masetti, ex conoscenza del savonese visto il suo passato nell’Albenga.

Le formazioni

Celle Varazze: 95 Albertoni, 4 Stanga, 5 Busicchia, 7 Capra, 8 Balan, 10 Donaggio, 15 Scarfò, 17 Insolito, 21 Bortoletti, 23 Ciancio, 29 Miragliotta. A disposizione: 22 Zerbino, 3 De Benedetti, 9 Akkari, 11 Giorno, 13 Simone, 16 Gnecchi, 20 Giolfo, 25 Limongelli, 28 Firman. Allenatore: Mario Pisano.

Gozzano: 22 Aiolfi, 2 Sarpa, 3 Masetti, 5 Casani, 7 Bianchi, 9 Pigato, 10 Pavesi, 21 Carollo, 29 Areco, 33 Dalmasso, 34 Lettieri. A disposizione: 12 Mora, 6 Ahyaoui, 13 Ornaghi, 15 Lazzari, 16 Katana, 18 Specchia, 20 Hoxha, 25 Di Giovanni, 31 Ponti. Allenatore: Manuel Lunardon.

L’avvicinamento

Il 2026 del Celle Varazze è iniziato malissimo, perlomeno a livello di risultati. Le due sconfitte del 2026, di cui l’ultima nello scontro diretto con il Club Milano, hanno fatto precipitare le Civette in terzultima posizione. Ora la squadra di Mario Pisano deve ritrovare la via e fare risultati per non essere ancora più invischiata nella lotta salvezza. La vittoria al Celle Varazze manca dal 26 novembre, ma va ricordato che in casa i gol non mancano. Le Civette infatti hanno segnato sempre due gol nelle ultime quattro partite all’Olmo-Ferro.

L’ospite di questa domenica è il Gozzano. 21 punti in classifica per i piemontesi, contro i 18 del Celle Varazze. Si tratta dunque di un altro scontro diretto molto delicato. I rossoblù sono reduci da tre risultati utili consecutivi, con due pareggi e una vittoria. La squadra allenata da Manuel Lunardon però ha perso 1-2 la sfida dell’andata, vedremo quindi se oggi ci sarà sete di rivalsa.