Serie D, il Ligorna passa all’Olmo Ferro e balza in testa: 3-2 nel finale al Celle Varazze

Celle Ligure. Vittoria pesantissima per il Ligorna che batte 3-2 il Celle Varazze di mister Pisano. Primo tempo dove a partire forte sono stati i ragazzi di Pastorino, alti con il baricentro sin da subito e passati sul doppio vantaggio nel giro di quattro minuti: prima con il gol di Vuthaj sulla respinta di un rigore sbagliato al 14′, poi la rete di testa di Dellepiane sugli sviluppi di un calcio di punizione al 18′. Le civette non sono riuscite a reagire con particolare veemenza e i primi quarantacinque minuti si concludono sul 2-0. La ripresa parte col botto con un’altra serie ravvicinata di gol ma questa volta sponda varazzina: al 47′ Donaggio insacca in mischia mentre al 49′ Capra è bravo ad approfittare dell’errore in uscita di Rodriguez che perde la palla e lascia il numero 7 locale con il solo compito di spingerla in rete. Migliorato l’approccio dei varazzini, caricati da questi eventi. Genovesi prima un pochino scossi ma poi iniziano a riprendersi calandosi in vesti diverse rispetto a quelle d’inizio partita, più battagliere. Al 83′ l’episodio che decide la gara: l’arbitro fischia un calcio di rigore per un contatto tra Busicchia e Rosa. Decisione molto contestata dai padroni di casa, così come la rincorsa di Vuthaj giudicata irregolare sostenendo l’interruzione della corsa prima di impattare la sfera. Tutto buono secondo Vincenzi di Bologna e la rete viene convalidata. Prova il forcing il Celle che però non riesce a ritrovare il pari: vince il Ligorna, ora primo in classifica a pari punti con il Vado che oggi ha perso a Sanremo.

La cronaca

CELLE VARAZZE-LIGORNA 2-3 (47′ Donaggio, 49′ Capra; 14′, 83′ rig Vuthaj, 18′ Dellepiane)

Finisce qui! Il Ligorna vince 3-2 e balza in prima posizione per la sconfitta del Vado contro la Sanremese.

90′ Sei minuti di recupero. Fuori Vuthaj, dentro Sabbione nel Ligorna. Forcing Celle per il pari.

87′ Fuori Busto, dentro Vassallo nel Ligorna. Espulso Balleri per proteste.

83′ Rigore per il Ligorna! Punito un contatto tra Busicchia (ammonito) e Rosa. Protesta la squadra di casa. Parte Vuthaj…gol! Altre proteste locali per la rincorsa interrotta in battuta: per l’arbitro tutto regolare, è gol. Entra Akkari.

79′ Cambio per entrambe le squadre: fuori Bortoletti e Dellepiane, dentro Gnecchi e Tiana.

76′ Carlini da fuori: palla fuori nonostante un tiro potente. Dentro Rosa, fuori Pastore nel Ligorna.

74′ Conclusione di Busto murata da Capra. Tanto sacrificio del numero 7 in fase di non possesso.

73′ Cambio Celle: fuori Insolito, dentro Limongelli.

70′ Ligorna prova a uscire dal momento di difficoltà ma il Celle tiene bene il campo. Si preparano i primi cambi della partita. Ammonito un componente della panchina genovese.

63′ Cross di Insolito dove ancora una volta Rodriguez non è preciso e blocca col brivido in due tempi sulla linea. Sulla ripartenza lanciato Busto, resiste il Celle nella marcatura a campo lungo con De Benedetti che devia in corner il suo tiro.

57′ Ci prova Donaggio di testa: pallone fuori ma il Celle ora ci prova con convinzione.

55′ La squadra di Pisano ora cerca di sfruttare il momento positivo pressando forte in portatori avversari, ancora confusi dai due minuti folli che hanno portato al 2-2

49′ Capra! Pareggio del Celle! Rodriguez perde palla clamorosamente in uscita e il numero 7 segna il gol del pari. Tutto in due minuti, è 2-2! Qualche minuto perso per soccorrere lo stesso portiere ospite che accusa un fastidio e poi si riparte: il Celle Varazze l’ha pareggiata.

47′ Donaggio! Ha segnato il Celle! Calcio di punizione battuto sull’out di sinistra, a ridosso della linea dell’area di rigore: mischia furibonda nella quale l’attaccante delle civette riesce a spingere in rete.

Si riparte! Nessun cambio tra le due formazioni.

Secondo tempo

45′ Finisce il primo tempo: il Ligorna conduce 2-0 contro un Celle Varazze partito con il freno a mano tirato. Servirà maggiore spinta nel secondo tempo per impensierire i genovesi.

40′ Colpo di testa di Donaggio respinto da Rodriguez e qualche istante dopo il portiere ospite para il tiro da dentro l’area di Bortoletti.

38′ Prosegue il canovaccio: il Celle fatica ad imporsi, il Ligorna ne approfitta per attaccare conservando anche qualche energia.

31′ Va cercato maggiormente Capra: dal numero 7, che funge di raccordo tra centrocampo e attacco, può aiutare a generare maggiore imprevedibilità supportando Donaggio insieme ad Insolito. Ligorna che in questa fase gestisce le energie ma non si tira indietro a creare pericoli. Già cinque gli angoli conquistati dai genovesi.

27′ Tentativo al volo di Insolito che esce fuori di poco. Timida reazione del Celle, serve qualcosa in più per riemergere.

24′ Riceve Vuthaj dal limite: tiro svirgolato che si alza sopra la traversa.

22′ Celle che prova a reagire ma non stanno arrivando le occasioni per andare in avanti: ottimo approccio dagli uomini di Pastorino che premono e vanno forte in pressione alternandosi per coprire al meglio il campo.

18′ Dellepiane! Raddoppio del Ligorna: colpo di testa vincente del difensore ospite che insacca sugli sviluppi di un calcio di punizione sulla destra battuta da Busto. È già 2-0.

16′ Palo Ligorna! Gran conclusione da fuori di Busto che scheggia il legno. Celle Varazze subisce l’avvio dei genovesi.

14′ Parte Busto…para Albertone, la palla sbatte sulla traversa ma sulla respinta arriva Vuthaj che insacca. 1-0 dei genovesi.

13′ Calcio di rigore per il Ligorna! Strattonato Pastore sugli sviluppi di un corner, l’arbitro indica il dischetto.

11′ Maggiore pressione offensiva del Ligorna in questa prima parte di partita. Celle che tiene il campo con ordine e prova a trovare il modo di aggirare questa “aggressività” dei genovesi.

8′ Si fa vedere in avanti il Celle: Busicchia calcia da fuori con la palla che va in zona Donaggio che però non riesce ad intercettare in area. Rimessa dal fondo.

6′ In girata ci prova Pastore: blocca Albertone. Il numero 7 poi viene soccorso dallo staff medico per un problema fisico poi rientrato.

4′ Duplice tentativo in area di Pastore: il primo murato da De Benedetti, il secondo che non viene indirizzato verso lo specchio della porta.

3′ Ligorna parte subito con il baricentro alto, attenta la squadra di Pisano in attesa di potersi proporre in avanti. 4-2-3-1 per gli uomini di Pisano, 3-5-2 per quelli di Pastorino.

Partiti!

Primo tempo

Le formazioni

Celle Varazze: 95 Albertoni, 3 De Benedetti, 5 Busicchia, 7 Capra, 8 Balan, 10 Donaggio, 17 Insolito, 21 Bortoletti, 23 Ciancio, 28 Firman, 29 Miragliotta. A disposizione: 12 Marcone, 6 Calcagno, 9 Akkari, 14 Szerdi, 16 Gnecchi, 18 Padovan, 18 Giolfo, 25 Limongelli, 26 Freccero. Allenatore: Pisano.

Ligorna: 1 Rodriguez, 2 Dellepiane, 3 Carlini, 4 Miccoli, 6 Scannapieco, 7 Pastore, 10 Busto, 18 Bruzzo, 19 Piredda, 23 Costantino, 99 Vuthaj. A disposizione: 22 Corci, 8 Vassallo, 9 Rosa, 13 Sabbione, 21 Zenati, 24 Vitali, 25 Lurani, 28 Tarducci, 30 Tiana. Allenatore: Pastorino.

Arbitra Vincenzi di Bologna, coadiuvato da Bissioni di Cesena e Caravella di Perugia.

Celle Ligure. Il 2025 è stato un grande anno per il Celle Varazze: la cavalcata in Serie D condotta da Mario Pisano è nella storia di una società nata da pochi anni ma con tanta ambizione. Oggi inizia il 2026 calcistico e le civette si trovano di fronte ad una big del campionato come il Ligorna, diretta concorrente del Vado (oggi impegnato a Sanremo). Calcio d’inizio alle ore 15.

La classifica prima della 18esima giornata

Vado 41, Ligorna 38, Chisola 34, Sestri Levante e Varese 30, Saluzzo 29, Biellese e Derthona 23, Imperia 21, Valenzana 20, Lavagnese 19, Celle Varazze 18, Gozzano 17, Sanremese, Club Milano e Asti 16, Cairese 15, NovaRomentin 12.