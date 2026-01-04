Serie D. La Cairese sfata la maledizione del “Brin” contro il Chisola, termina 2 a 1 il match

CAIRESE – CHISOLA 2 – 1 (2′ Piacenza, 91′ Graziani G.; 59′ Autogol)

Ore 16:29 termina il match con il risultato di 2 a 1. La Cairese inizia subito aggressiva e trova il vantaggio nel primi minuti grazie a Piacenza. Un vantaggio che si porta fino alla fine del primo tempo. Al rientro in campo dagli spogliatoi il Chisola ha tentato di sviluppare il proprio gioco, ma è stata quasi sempre la Cairese a dominare. Il colpo di scena arriva al 59esimo minuto quando Ceppi non riesce a bloccare il pallone e in due tempi prova a parare, ma la palla oltrepassa la linea della porta. Tuttavia, la squadra di casa, diversamente dalle partite precedenti è riuscita a trovare la rete della vittoria negli ultimi minuti con Graziani G. Il nuovo anno dei gialloblù, quindi, inizia in modo positivo con la prima vittoria in casa.

46′ GOOOL!!! La Cairese passa in vantaggio con Graziani G. che su assist di Gulli calcia e trova il 2 a 1 allo scadere

45′ Graziani batte la punizione che termina poco a lato della rete

45′ Il direttore assegna 4 minuti di recupero

44′ Ammonito Marmo dopo uno spintone

41′ Colletto calcia, dopo una rimessa laterale e una serie di rimpalli, ma la conclusione viene respinta da un grande intervento di Pedone

40′ Entra Marmo ed esce Favale

38′ La Casirese ci prova con Gulli che riceve palla e calcia ma il tiro centrale non riesce a mettere in difficoltà Pedone

37′ Entra Vassallo che prende il posto di Graziani T.

33′ Occasione per i padroni di casa con Colletto che prova in acrobazia dopo un corner, ma Pedone devia in angolo

31′ Mister Floris sostituisce Piacenza con Colletto

29′ Il Chisola si fa più aggressivo e riesce a mettere in difficoltà la Cairese sviluppando il gioco nella metà campo avversaria

27′ Doppia sostituzione per la Cairese: escono Federico e Anselmo ed entrano Sancinito e Graziani G.

23′ Esce Rastrelli ed entra Catania per il Chisola

21′ Ammonito Gargiulo dopo un intervento scorretto

20′ La Cairese tenta di ritornare in vantaggio, ma anche gli ospiti hanno preso fiducia e stanno mettendo pressione alla formazione avversaria

14′ GOOOL!!! Dopo una punizione Ceppi in due tempi prova a parare ma il pallone rimbalza in porta, proteste del pubblico e della panchina gialloblù sul completo attraversamento della palla sulla linea

8′ Mazzotta ci prova dalla distanza con una conclusione rasoterra che viene neutralizzata da Ceppi

2′ Il direttore ammonisce l’appena entrato Mazzotta per un duro intervento a centrocampo

Riprende il match alle 15:40. Il Chisola sostituisce Rosano con Vitrotti, Cavallotti con Mazzotta e Scienza con Ciccone

Ore 15:23 termina il primo tempo con il risultato di 1 a 0

46′ Jebbar s’invola verso la porta, scarta i difensori avversari a calcia, ma il tiro è centrale e viene parato da Pedone

45′ L’arbitro concede un minuto di recupero

39′ Il direttore ammonisce Ceppi per aver spazzato via il pallone a gioco fermo

37′ Il Chisola prova in questo finale di primo tempo a reagire ma non riesce a mettere in difficoltà la difesa gialloblù

32′ Batte da posizione defilata Castiglia, il pallone viene respinto, Gulli calcia ma non riesce a mettere in difficoltà Pedone

30′ Ammonizione per Rosano dopo un duro intervento, il direttore assegna un calcio di punizione per la Cairese

24′ Grande occasione per i padroni di casa con Jebbar che entra in area, calcia, ma Pedone riesce a intervenire e bloccare in due tempi la conclusione

20′ Fino a questo momento è la Cairese a comandare il gioco e mettere pressione agli ospiti che faticano a mantenere il possesso palla

15′ Ci prova Scienza dal limite dell’area, ma la conclusione viene bloccata dalla difesa avversaria

12′ Dopo un inizio aggressivo della squadra di casa, ora il match è più equilibrato con il Chisola che cerca di recuperare il risultato

6′ Altra occasione con la Cairese con Jebbar che calcia da dentro l’area, ma la conclusione viene respinta

2′ GOOOL!!! Parte subito aggressiva la Cairese che dopo una serie si conclusioni respinte trova la rete con Piacenza che calcia da dentro l’area e sblocca il match

Calcio d’inizio alle 14:37 dopo un minuto di silenzio in ricordo delle vittime di Cras-Montana

Questa domenica, 4 gennaio, presso lo stadio “C.Brin” è prevista la sfida tra Cairese e Chisola. La Cairese, che arriva da una serie di 3 pareggi consecutivi, cercherà di trovare la prima vittoria in casa che ancora manca. La squadra ospite, invece, attualmente si trova in terza posizione ed è reduce da una vittoria contro il Valenzana per 1 a0. Il calcio d’inizio è fissato alle 14:30 e il match verrà diretto da Previdi Giorgio (MO) insieme a Cavallaro Davide (RO) e Raccagna Marco (TV).

FORMAZIONI

Cairese: Ceppi, Boveri (C), Jebbar, Gulli, Anselmo, Giorcelli, Gargiulo, Castiglia, Federico, Graziani, Piacenza. A disposizione: Gentile, Scarrone, Turone, Vassallo, Graziani, Colletto, Sancinito, Hernandez, Vignaroli. Allenatore: Roberto Floris

Chisola: Pedone, Scarpetta, Rosano, Benedetto (C), Ozara, Azizi, Favale, Rastrelli, Scienza, Casazza, Cavallotti. A disposizione: Marenco, Ciccone, Catania, Vitrotti, Marini, Guzman, Marmo, Mazzotta, Tarucco. Allenatore: Nicola Ascoli