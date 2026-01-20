  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
IVG Sport
CONDIVIDI
Eccellenza

Segna Brignone e la Carcarese risale. L’attaccante: “Ho sofferto per l’infortunio ma non ho mai mollato” fotogallery

Da quanto è rientrato dopo il lungo stop ha già firmato quattro volte il tabellino dei marcatori

Il goal di Francesco Brignone alla mezzora ha permesso alla Carcarese di ottenere la terza vittoria di fila superando 1-0 la San Francesco Loano. Si tratta della quarta rete dell’attaccante rientrato in questa stagione dopo un brutto infortunio al ginocchio.

I biancorossi salgono a quota 22 punti in classifica. Pur essendo ancora presto per tirare un sospiro di sollievo, la classifica inizia a farsi decisamente migliore.

“Abbiamo approcciato la gara nella maniera giusta, è stata una partita maschia – ha commentato ai microfoni del club -. Siamo riusciti a sbloccarla, poi nel secondo tempo abbiamo sofferto, ma servono anche questi tipi di partita per crescere. Quarto gol dopo il mio rientro? Ho sofferto tanto nei mesi fuori dal campo, non ho mai mollato, ho sempre lavorato al massimo, mi sto riprendendo e in campo mi sento bene, di questo sono contento. Domenica prossima con il Pietra Ligure sarà una partita difficile, ma come sempre cercheremo di dare il massimo per portare a casa il più possibile”

Carcarese Vs San Francesco Loano
guarda tutte le foto
118
  • Carcarese Vs San Francesco Loano
  • Carcarese Vs San Francesco Loano
  • Carcarese Vs San Francesco Loano
Eccellenza, il racconto fotografico di Carcarese vs S.F.Loano
Più informazioni
leggi anche
Eccellenza: Millesimo vs Rivasamba, la fotogallery
17/18 gennaio
Risultati e classifiche di Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda Categoria
Generico gennaio 2026
Sport
La Carcarese stringe i denti al “Corrent” e fa tre di fila: Battistel “Il risultato è sempre quello che conta”
Carcarese Vs San Francesco Loano
Web cronaca
Eccellenza, la Carcarese vince ancora: con la San Francesco Loano decide Brignone
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.