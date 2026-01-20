Il goal di Francesco Brignone alla mezzora ha permesso alla Carcarese di ottenere la terza vittoria di fila superando 1-0 la San Francesco Loano. Si tratta della quarta rete dell’attaccante rientrato in questa stagione dopo un brutto infortunio al ginocchio.

I biancorossi salgono a quota 22 punti in classifica. Pur essendo ancora presto per tirare un sospiro di sollievo, la classifica inizia a farsi decisamente migliore.

“Abbiamo approcciato la gara nella maniera giusta, è stata una partita maschia – ha commentato ai microfoni del club -. Siamo riusciti a sbloccarla, poi nel secondo tempo abbiamo sofferto, ma servono anche questi tipi di partita per crescere. Quarto gol dopo il mio rientro? Ho sofferto tanto nei mesi fuori dal campo, non ho mai mollato, ho sempre lavorato al massimo, mi sto riprendendo e in campo mi sento bene, di questo sono contento. Domenica prossima con il Pietra Ligure sarà una partita difficile, ma come sempre cercheremo di dare il massimo per portare a casa il più possibile”