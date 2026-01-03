Savona, volontari ristrutturano la casetta della colonia felina dei Cappuccini

Savona. C’è chi compie buone azioni solo in occasioni simboliche e chi, invece, sceglie di farle ogni giorno, nel silenzio e lontano dai riflettori.

È il caso di Roberto Ricca e Giulio Vescovini, volontari animalisti che, con un impegno costante distribuito su più settimane, hanno riparato e riqualificato la casetta della colonia felina dei “Cappuccini”, situata sulle alture della Villetta di Savona, negli orti di un noto convento.

Dopo un primo intervento effettuato alcuni mesi fa sul tetto, realizzato insieme a Fabio Botto, i volontari sono tornati sul posto per completare i lavori: rifacimento del pavimento, sostituzione degli infissi e della porta, con un miglioramento concreto e duraturo delle condizioni di accoglienza per i gatti della colonia.

A Roberto, Giulio e Fabio va il sentito ringraziamento dei volontari che quotidianamente si occupano della cura e dell’assistenza degli animali, nonché dell’Osservatorio Savonese Animalista (OSA) e del Partito Animalista Italiano (PAI), che ritengono doveroso dare visibilità a questa iniziativa privata, esempio autentico di cittadinanza attiva e responsabilità civile.

“Permane tuttavia una criticità: si auspica che la proprietà dell’immobile provveda al più presto al ripristino della condotta dell’acqua, così da evitare ai volontari il trasporto di pesanti taniche da lunga distanza, indispensabili per garantire acqua e condizioni igieniche adeguate alla colonia. L’impegno di Roberto, Fabio e Giulio dimostra cosa significhi prendersi cura degli animali e del territorio: il rispetto degli animali non è carità, è civiltà”, si legge in una nota.