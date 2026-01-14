Savona, un incontro con Music for Peace per gli aggiornamenti da Gaza

Savona. Si terrà domani, 15 gennaio, alle 20 e 30, nella Sms Generale di via San Lorenzo l’incontro con Music for Peace sugli aggiornamenti da Gaza, ma non solo.

Sarà presente il presidente, dell’Organizzazione Umanitaria, Stefano Rebora. Oltre ad avere informazioni e ultime notizie sulla situazione a Gaza, si parlerà anche del progetto in Sudan e verrà presentato il Gruppo MfP Savona.

In occasione dell’assemblea, Music for Peace Savona, organizza una raccolta di generi di prima necessità: pasta, riso, zucchero, biscotti, pelati, legumi, miele, marmellata e tonno. Gli orari per la raccolta: dalle 9 alle 13 e dalle 16 e 30 fino al termine dell’assemblea.