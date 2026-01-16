Savona, trovato in possesso di 41 dosi di cocaina: arrestato dalla Squadra Mobile della Polizia

Savona. La Polizia di Stato ha arrestato a Savona un 31enne di origine albanese, incensurato, per il reato di detenzione di droga ai fini di spaccio.

L’attività investigativa della Squadra Mobile ha preso spunto da movimenti sospetti nella zona dei giardini di via delle Trincee. I successivi sviluppi, emersi attraverso servizi di osservazione, hanno permesso di individuare l’uomo e monitorarne gli spostamenti.

Le indagini sono culminate con la perquisizione dell’abitazione dell’uomo e delle sue pertinenze, dove, nel locale adibito a cantina, i poliziotti hanno rinvenuto 41 dosi di cocaina, pronte per essere immesse sul mercato dello spaccio. Durante le perquisizioni sono anche stati trovati due telefoni cellulari e tutto il necessario per il confezionamento della droga.

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato arrestato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.