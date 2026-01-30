Savona, trasferimento del consultorio di via Zara in via Collodi. L’assessore Viaggi: “Comune non informato, incredibile”

Savona. Il consultorio di via Zara a Savona sarà trasferito in via Collodi. La data dello spostamento ancora non è certa, ma si tratta di pochi mesi, quando sarà aperta la casa di comunità. In via Zara saranno trasferiti alcuni uffici.

“Leggo che la Asl ha ufficializzato la decisione – commenta l’assessore al welfare, Riccardo Viaggi – Trovo incredibile che il Comune di Savona non sia stato informato e che decisioni di questo genere non vengano concertate”.

“Se questo è il nuovo modus operandi dell’Azienda regionale, le nostre preoccupazioni sulla distanza dai cittadini trovano conferma. Sarà importante fissare un incontro con il Comitato di Villapiana per affrontare insieme questa vicenda”, conclude Viaggi.

La questione era stata stata sollevata dal Partito Democratico savonese che aveva evidenziato che sarebbe “un danno forte per il sistema sanitario e sociale di Savona”. E ha promesso battaglia: “La nostra azione in difesa dei cittadini sarà forte e decisa”.