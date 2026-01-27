Savona, TPL Linea ringrazia il comandante dei Vigili del Fuoco Giuseppe Di Maria

Savona. Nella giornata oggi presso la sede TPL Linea di Savona il presidente Vincenzo Franceri e il direttore generale Giampaolo Rossi hanno accolto il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Savona Giuseppe Di Maria per esprimere un “caloroso ringraziamento per l’importante lavoro svolto sul territorio savonese a partire dal dicembre 2022”.

“Nel corso del suo mandato Giuseppe Di Maria ha dimostrato grande professionalità, spirito di servizio e costante attenzione alla sicurezza della comunità, contribuendo in maniera significativa al rafforzamento della collaborazione tra le istituzioni e alla gestione delle emergenze sul territorio”.

“È stato un onore aver avuto la possibilità di collaborare, anche nelle emergenze, con il comandante Giuseppe Di Maria. Nel suo ruolo si è sempre distinto per competenza, professionalità e grande impegno nel territorio. In questa occasione, a nome di tutta TPL Linea, rivolgo i migliori auguri per il medesimo incarico che ricoprirà a Massa Carrara” ha dichiarato il presidente di Tpl Vincenzo Franceri.

All’incontro è stato presente anche l’ispettore dei Vigili del Fuoco Pietro Cambone. Il presidente Franceri e il direttore generale Rossi hanno omaggiato il comandante Di Maria e l’ispettore Cambone di un volume aziendale che ripercorre la storia del trasporto pubblico locale nel ponente ligure. Una pubblicazione che illustra la realtà dei nostri giorni partendo da lontano, da quel passato che rappresenta la base del futuro della mobilità savonese.