Savona tappa del tour EndoRespact – Road in Vespa per il Rispetto per sensibilizzare sull’endometriosi

Savona. Sabato 31 gennaio alle 10:30 in piazza Sisto IV anche la città di Savona ospiterà il tour EndoRespact – Road in Vespa per il Rispetto, un progetto nazionale di sensibilizzazione promosso dall’Associazione Endometriosi FVG Odv.

L’associazione nata oltre 26 anni fa è un punto di riferimento a supporto delle donne che convivono con questa invalidante e complessa patologia femminile, rompendo il silenzio che ancora la circonda.

Fra il 29 gennaio e il 1 febbraio 2026 due appassionati vespisti, Alberto e Andrea, attivi sui social con i loro viaggi solidali raccontati sulla pagina Facebook “in viaggio con Andrea e Alberto”, percorreranno un lungo itinerario che si articola tra alcune città del nord e del centro Italia. Portano a bordo dei loro scooter la passione e il chiaro messaggio dell’importanza della conoscenza per la prevenzione dell’endometriosi ma anche la cultura del rispetto, della gentilezza e dell’educazione all’affettività.

Partiti il 29 gennaio da Pravisdomini, in provincia di Pordenone, i due tenaci vespisti sfidando le intemperie invernali sono transitati per San Giorgio di Piano (Bologna), il 30 gennaio saranno a Lucca prima di arrivare a Savona sabato 31 gennaio per poi ripartire per Monselice (Padova) e infine per Latisana (Udine) tappa conclusiva del tour.

Ogni sosta è l’occasione di raggiungere luoghi, incontrare persone, rappresentanze delle amministrazioni locali, associazioni, istituti scolastici e società sportive giovanili per creare utili sinergie per affrontare con progetti concreti queste importanti tematiche che impattano sulla vita di alcune giovani donne, sulla loro salute e benessere psicofisico. Solo con i fatti è infatti possibile contribuire a costruire una comunità più rispettosa ed attenta ai bisogni degli altri e in particolare di chi soffre.

Durante il tour i vespisti consegneranno ai rappresentanti di enti e alle associazioni una copia del racconto “La fenice sgangherata” opera scritta da Sara Seghat una socia dell’associazione. L’autrice spiega che il messaggio del libro è dare parola a chi spesso resta invisibile.

Inoltre entro il 28 marzo, giornata mondiale per l’endometriosi, verrà inaugurata a Savona in Corso Italia una panchina pitturata di giallo, il colore dell’endometriosi, segno dell’impegno e della lotta dell’associazione.