Soccorsi mobilitati

Savona, tamponamento tra auto: due feriti

E' successo nel tardo pomeriggio in via Nizza, sul posto Croce Rossa e 118: disagi al traffico

ambulanza automedica 118

Incidente stradale nel tardo pomeriggio a Savona.

Secondo quanto appreso, si è verificato un tampnamento a catena che ha coinvolto tre auto in transito. E’ successo in via Nizza intorno alle 17 e 40.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Rossa savonese e del 118. Nell’impatto tra i veicoli due gli occupanti rimasti feriti: dopo le prime cure da parte dei sanitari, sono stati trasportati all’ospedale San Paolo di Savona.

Stando alle prime informazioni, non hanno riportato gravi traumi e le loro condizioni non destano particolare preoccupazione.

Ancora da accertare l’esatta dinamica dell’accaduto: il sinistro ha provocato inevitabili ripercussioni al traffico durante le operazioni di soccorso.

