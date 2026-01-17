Savona, studenti protagonisti tra teatro e impegno civile: successo per l’iniziativa “Oltre i confini del silenzio”

Savona. Martedì 13 gennaio, alle 10, il Teatro Comunale G. Chiabrera di Savona ha ospitato un evento di alto valore artistico ed educativo promosso dalla Dirigente scolastica del Liceo Chiabrera Martini, Cosimina Bencardino.

L’iniziativa, alla quale hanno presenziato il vicesindaco Elisa Di Padova e il provveditore di Savona Nadia Dalmasso, ha visto protagonisti gli studenti del Liceo Chiabrera Martini.

E’ stato pensato, in modo particolare, per le scuole secondarie di primo grado della provincia, configurandosi come un momento cruciale di orientamento e continuità didattica.

La Continuità come Visione Educativa

L’evento nasce da una visione chiara: trasformare il passaggio tra i diversi ordini di scuola in un percorso fluido e condiviso. La continuità didattica non è intesa solo come coordinamento di programmi, ma come un “palcoscenico” su cui gli studenti delle medie possono intravedere il proprio futuro percorso formativo. Grazie al lavoro dei docenti che hanno costruito il tessuto culturale dell’evento, il Liceo si apre al territorio per accogliere i futuri allievi in un dialogo intergenerazionale.

Orientamento e Sviluppo delle Soft Skills

Al centro della mattinata vi è la co-costruzione delle competenze. Attraverso il teatro e la musica, il Liceo Chiabrera Martini punta a potenziare le cosiddette soft skills:

Capacità di confronto: Gli studenti affrontano i grandi temi della cultura e della storia.

Responsabilizzazione: I ragazzi non sono spettatori passivi, ma protagonisti consapevoli che si mettono alla prova sulla scena.

Sperimentazione e Creatività: L’opportunità offerta diventa una sfida creativa che stimola una visione integrata dei linguaggi artistici

Questo approccio trasforma l’orientamento in un’esperienza vissuta, dove l’ascolto, il rispetto dell’altro e la gestione dell’emotività diventano strumenti concreti di crescita personale.

Il titolo evocativo Parole in equilibrio. Racconti che prendono forma sul palcoscenico della continuità restituisce pienamente il senso di questo percorso: una continuità didattica ed educativa che prende corpo sulla scena grazie alla collaborazione tra scuola, istituzioni e territorio e che vede gli studenti protagonisti consapevoli di un processo di crescita.

Il percorso scenico si articola in una proposta intensa e raffinata.

Cuore teatrale dell’evento sono due atti unici di Anton Čechov, portati dagli studenti in scena e dalla compagnia pluripremiata I Coribanti, capaci di restituire con sensibilità contemporanea l’universalità dei conflitti umani e delle sfumature psicologiche dell’autore russo. Un incontro con il grande teatro che diventa per gli studenti occasione di ascolto, riflessione e approfondimento, reso possibile anche dal lavoro preparatorio svolto dai docenti, che hanno saputo contestualizzare e valorizzare i contenuti.

A intrecciarsi con la parola teatrale, le performance musicali e coreutiche del gruppo Musicarte che portando avanti un progetto a scuola, accompagnano il pubblico in un viaggio emotivo fatto di suoni, movimento e ritmo. Anche questa dimensione multidisciplinare è il frutto di un progetto educativo costruito con attenzione, in cui i docenti hanno favorito il dialogo tra i linguaggi artistici, stimolando negli allievi una visione ampia e integrata dell’espressione creativa.

Momento particolarmente significativo della mattinata, la premiazione del concorso “Oltre i confini del silenzio”, dedicato al tema di coloro che hanno sacrificato la vita per ideali di libertà e giustizia. Un’iniziativa che invita i giovani a farsi interpreti del passato, superando il silenzio e l’indifferenza e che rappresenta il risultato di un lavoro educativo condiviso, capace di trasformare la riflessione storica in esperienza personale e collettiva.

L’evento gode del patrocinio del Comune di Savona e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, a testimonianza del valore culturale e istituzionale dell’iniziativa. Il teatro si conferma così spazio di incontro tra generazioni e strumento privilegiato di educazione all’ascolto e al rispetto dell’altro.