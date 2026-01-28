Savona, semafori non funzionati all’incrocio tra corso Ricci e corso Viglienzoni

Savona. Semafori non funzionanti nell’incrocio tra corso Viglienzoni, corso Ricci e piazza della Consolazione a Savona.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per regolare il traffico di veicoli e pedoni. Presenti anche i tecnici per individuare il guasto e ripristinare il corretto funzionamento dell’impianto.

La polizia locale raccomanda di “prestare la massima attenzione”.

Non è la prima volta che si guasta un impianto semaforico. L’ultima volta è successo pochi gioni fa in corso Mazzini nel tratto compreso tra via Montenotte e via Guidobono.