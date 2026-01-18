Savona, Sarpero senza peli sulla lingua: “Atteggiamento sbagliato e in pochi credono al campionato, così possiamo salutarlo”

Vado. Il Savona si deve accontentare di un pareggio contro il Masone. Anche al ritorno gli striscioni non riescono a raccogliere tre punti, in una sfida in cui la squadra savonese ha raccolto meno di quanto ha prodotto sul campo. Una grande mole di azioni create, solo un gol segnato, contro un avversario ordinato che ha sì concesso, ma ha anche difeso molto bene i tentativi avversari.

Sarpero è però furente nel post partita. Gli atteggiamenti della squadra non sono piaciuti, dichiarando ai microfoni che: “C’è tanto da cambiare”. Un avvertimento per la squadra, che dovrà far di più per cercare quantomeno di avvicinarsi alla vetta della classifica, ora distante 11 punti.

“Per l’atteggiamento direi che il pareggio è giusto – dichiara Sarpero nel post partita, non credo che il risultato rispecchi il gioco e le occasioni creato, ma per l’atteggiamento messo nel chiuderle il risultato è corretto. Loro con il minimo sono riusciti a strappare il massimo e noi viceversa, il calcio è questo”.

“Ci sono stati errori individuali sul gol subito, ma soprattutto davanti – spiega l’allenatore -. Non posso aspettarmi certi abbagli dai nostri attaccanti. Va accettato ma va migliorata la voglia di vincere. Oggi, come nel secondo tempo contro la Baia Alassio, ho visto alcune cose che non mi sono piaciute, così non si va d’accordo“.

Sul Masone: “Non ho visto una squadra coriacea ma una formazione agevolata nel suo gioco. Perdite di tempo non sanzionate, falli in ripartenza ignorati e richiami continui alla nostra panchina. Tutte situazioni che hanno rallentato il nostro ritmo ed intensità. Abbiamo prodotto tanto ma con conclusioni fuori o centrali. Dobbiamo migliorare negli ultimi 30 metri“.

Sul rientro ai box: “Nello spogliatoio ho detto che in pochi credono a questo campionato. Io sono uno di quelli, d’ora in poi devo trovare degli elementi che ci credano davvero a questa rincorsa, questo pareggio a me sa di sconfitta. La vetta si allontana, se continuiamo a mantenere questo distacco il problema è globale, andando avanti così possiamo salutare il campionato, ma non sono di questo parere”.