Savona, sabato la messa per i piloti Claudio Garibaldi e Rosario Pierro

Savona. Sabato 31 gennaio alle ore 10:30 nella Chiesa Madonna del Monte, “santuario” della Protezione Civile, don Alessio Allori, amministratore parrocchiale della comunità Santo Spirito e Immacolata Concezione, presiederà la messa in ricordo dei piloti Claudio Garibaldi e Rosario Pierro. I due perirono il 27 gennaio 1989 nell’incidente aereo in cui il canadair della Protezione Civile cadde mentre stava svolgendo servizio antincendio sul crinale ovest della collina alle spalle dell’abitato di Zinola.

Al termine all’esterno Dario Cardani, trombettiere della Protezione Civile, eseguirà il “Taps” (detto “Silenzio fuori ordinanza”), cui seguirà la benedizione dei cippi commemorativi che ricordano il luogo dell’impatto e recano i nomi dei piloti. All’evento da sempre partecipano i familiari dell’imperiese Claudio Garibaldi.

La celebrazione eucaristica è dedicata anche a tutti coloro che hanno perduto la vita nell’adempimento del loro servizio e a chi si dedica per lavoro o volontariato alla collettività mettendo a rischio la propria vita per il bene comune. L’iniziativa è concordata tra la Confraternita di Sant’Ambrogio in Legino, proprietaria della chiesa, e la parrocchia di Zinola.