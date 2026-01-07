Savona, sabato 10 gennaio l’ultimo open day del Liceo Della Rovere

Savona. Sabato 10 gennaio si svolgerà presso la sede del Liceo Della Rovere, in Via Monturbano 8, l’ultimo Open Day.

“Sarà una preziosa occasione per conoscere la scuola – spiegano dall’istituto scolastico -, i suoi studenti e i docenti e per sperimentare in prima persona, attraverso alcune piccole attività di laboratorio, cosa significhi studiare al Liceo Linguistico ed Esabac, alle Scienze Umane, al LES e al liceo del Made in Italy”.

“Sarà inoltre un’ottima occasione per chiarire gli ultimi dubbi sui vari percorsi e conoscere l’offerta formativa, vedere da vicino come si studia al Liceo e cogliere l’opportunità per togliersi ogni curiosità prima di prendere una decisione fondamentale per la vita di ciascun adolescente, quale la scelta della scuola superiore nella quale proseguire il proprio percorso di formazione e di crescita. Il tutto in un contesto fortemente ancorato al proprio territorio ma anche ampiamente connesso a livello internazionale”.

Come sempre, saranno disponibili tre turni per ciascun indirizzo per i quali prenotarsi attraverso il sito istituzionale del Liceo. “Il Liceo Della Rovere vi aspetta!”