Savona, ripristino del manto stradale nella galleria dell’Arsenale: modifiche alla viabilità

Savona. Nel periodo compreso tra lunedì 19 e venerdì 23 gennaio, nell’ambito di un più ampio programma di manutenzione del porto di Savona, saranno eseguiti interventi di ripristino del manto stradale nella galleria dell’Arsenale e nei tratti immediatamente adiacenti al varco di ingresso del porto.

Le lavorazioni, programmate tenendo conto dell’assenza di attracchi di navi da crociera, consisteranno nella rimozione dello strato di usura, nella stesa della nuova pavimentazione e nel successivo ripristino della segnaletica orizzontale nel tratto interessato.

Gli interventi saranno eseguiti su una corsia di marcia alla volta.

Nella fascia oraria 8.00–18.00, il traffico in uscita dal porto sarà deviato su via Impastato tramite il varco dei mezzi eccezionali, come indicato nell’ordinanza della Polizia Municipale.

Durante le lavorazioni sarà installata la segnaletica stradale temporanea prevista, in conformità alle disposizioni del Codice della Strada, e, ove necessario, il traffico sarà regolato mediante personale moviere o impianto semaforico.

Al termine degli interventi sarà garantito il ripristino della viabilità ordinaria.