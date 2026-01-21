Savona, problemi al sistema informatico del Cup di via Collodi: disservizio sulla prenotazioni di visite ed esami

Savona. Da lunedì 19 gennaio il sistema informatico del centro di prenotazione Asl di via Collodi, a Savona, va a singhiozzo.

Diverse le conseguenze, tra cui il mal funzionamento del totem per la distribuzione dei numeri. Ma anche code, attese e proteste dei pazienti.

Agli utenti dunque è stato chiesto, per evadere le richieste urgenti di visite ed esami diagnostici, di rivolgersi a farmacie, centri medici e di utilizzare le forme di prenotazione on line.

“In riferimento ai problemi di connettività internet che hanno interessato la sede di Via Collodi a Savona – spiega Asl2 – in particolare al servizio degli sportelli polifunzionali di prenotazione e di anagrafe sanitaria, si precisa quanto segue. Asl2, tramite il proprio servizio informatico ha provveduto ad attivare tempestivamente il gestore della rete internet al fine di consentire un rapido intervento tecnico, con l’obiettivo di risolvere la problematica nel più breve tempo possibile e ridurre i disagi per l’utenza. Il guasto è occorso presso la centrale internet del gestore, non gestita direttamente da Asl2. Nel periodo interessato dal disservizio, gli utenti sono stati indirizzati verso le modalità alternative disponibili per la prenotazione delle prestazioni e per l’accesso ai servizi amministrativi”.

“Il disservizio, che si ripresenta da lunedì 19/01 in maniera non continuativa- prosegue la nota – ha reso difficoltoso lo svolgimento delle attività da parte degli operatori e incidendo sulle tempistiche di erogazione dei servizi. Il gestore ha garantito il ripristino della piena funzionalità della rete internet e dei servizi collegati nel più breve tempo possibile”.

“Pur trattandosi di un disservizio non direttamente imputabile ad Asl2, l’Azienda si scusa per il disagio arrecato all’utenza e coglie l’occasione per ricordare alla cittadinanza le ulteriori modalità attualmente disponibili per effettuare le operazioni in alternativa”, precisa l’Azienza.

Vengono così segnalati gli altri sportelli di prenotazione, tra cui: Centro Unico Prenotazioni – CUP Regionale telefono 010 538 3400; Farmacie convenzionate; Medicine di gruppo e studi medici; prenotosalute.regione.liguria.it – sistema di prenotazione online; Applicazione SaluteSimplex.

“Asl2 ringrazia la cittadinanza per la collaborazione e la comprensione dimostrata” conclude Asl2.

Intanto la redazione di IVG ha contattato il Cup della farmacia Saettone di Savona per capire quanto questa problematica abbia impattato su di loro: “Noi lavoriamo sempre tantissimo – ci fanno sapere – non abbiamo notato un particolare incremento dell’attività dovuto al problema del Cup di via Collodi. Abbiamo sentito alcune lamentele da parte degli utenti, ma davvero pochi”.