Savona, ospedale San Paolo: garanzie sul collegamento tra padiglione Astengo e pronto soccorso

Savona. Il consigliere regionale Roberto Arboscello (Pd) ha chiesto alla Giunta di mantenere la realizzazione di una pensilina per collegare il padiglione Astengo e il reparto di pronto soccorso dell’ospedale San Paolo.

Il consigliere ha ricordato che l’azienda incaricata di eseguire alcuni lavori di prevenzione antincendio ha chiesto, per motivi economici, di non realizzare la pensilina perché non sarebbe necessaria agli adeguamenti antincendio.

L’assessore alla sanità Massimo Nicolò ha risposto che già nel progetto di ampliamento del pronto soccorso è stata realizzata una struttura che garantisce il transito coperto fra il monoblocco e il padiglione Astengo e che, poiché l’appalto che comprendeva anche la realizzazione della pensilina, ha subìto un incremento dei costi, è stato necessario stralciare questo specifico intervento per salvaguardare l’investimento nel suo complesso.

Nicolò ha aggiunto che la realizzazione della pensilina sarà rivalutata una volta consolidato l’assetto del nuovo ospedale e i relativi percorsi interni.