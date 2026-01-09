Savona, non c’è pace per il “quadrilatero”: si allaga a causa della mareggiata

Savona. Non c’è pace per il “quadrilatero ottocentesco” di Savona. Questa volta però ad allagarlo non è la pioggia forte, bensì la mareggiata che in queste ore sta affliggendo il mare della provincia savonese.

Come ben noto queste vie (via XX Settembre, corso Colombo, via Busserio, Via Niella, via Giacchero, via Astengo e via Guidobono) sono al di sotto del livello del torrente Letimbro e che, di conseguenza, alzandosi (per le forti, importanti e improvvise piogge) non da tempo all’acqua di defluire nel fiume (pur essendoci la condotta) e per questo si allagano facilmente.

Ricordiamo che un anno fa Palazzo Sisto ha affidato la redazione del progetto di mitigazione del rischio di allagamento del “quadrilatero ottocentesco” alla società di ingegneria Nord Milano Consult S.r.l con sede legale in Busto Arstizio. L’incarico dei servizi di ingegneria e architettura per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica relativi a “Interventi di mitigazione rischio allagamento quadrilatero ottocentesco”, costerà complessivamente 80.545,89 euro.

La redazione di Ivg ha contatto telefonicamente l’assessore Lionello Parodi che ci ha confermato che “lo studio sta procedendo e si sta cercando una soluzione per evitare l’accumulo di acqua e il conseguente allargamento di queste zone”.

In queste ore si è verificata una cosa analoga nel Comune di Celle.