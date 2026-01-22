Savona, lutto nel mondo della sanità: morto Pietro De Albertis, maestro della radiologia

Savona. Lutto nel mondo della sanità: è morto Pietro De Albertis all’età di 90 anni.

Così il mondo sanitario perde una delle figure più importanti e autorevoli, infatti De Albertis era considerato un punto di riferimento del campo della radiologia.

Lo storico radiologo è morto a Genova città in cui viveva da tempo. De Albertis ha legato indissolubilmente la sua figura a quella dell’ospedale San Paolo, da dove è andato in pensione il 5 febbraio del 1997.

Considerato uno dei maestri della radiologia moderna nel nostro Paese, De Albertis è stato straordinario maestro e innovatore. Presso l’ospedale savonese creò una vera e propria scuola, permise ai giovani allievi di crescere in maniera importante grazie ad una esperienza diretta sul campo oltre che quella sui libri.

Da quella scuola uscirono molti professionisti destinati a diventare eccellenza nazionale nel nuovo settore dell’ecografia. Tra tutti Piergiorgio Quadri, al San Paolo, e Giovanni Serafini, poi primario al Santa Corona.

De Albertis inoltre permise a Carlo Ferro (ospedale San Martino) di diventare tra i primi in Italia nell’innovativo campo della radiologia interventistica.

Ci lascia dunque il maestro della radiologia savonese, ma di lui resteranno i suoi insegnamenti.