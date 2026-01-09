Savona, lutto nel mondo del karate: morto il maestro Fiorenzo Zucconi

Savona. Il mondo del karate è in lutto per la morte di Fiorenzo Zucconi. Il maestro di karate, cintura rossa e settimo dan, è morto a 79 anni (era del 1947) in seguito ad una emorragia celebrale. Da alcuni mesi era ricoverato in una clinica ma le sue condizioni noi erano così gravi da far pensare al peggio.

Fiorenzo ha dedicato la sua vita al karate infatti è stato uno dei fondatori del karate club Savona. Praticava questo sport dal 1974, prima come atleta poi come maestro.

Fiorenzo ha cresciuto e plasmato migliaia di atleti che oggi lo ricordano con affetto e stima. È stato punto di riferimento di questo sport con la sua determinazione e grinta.

“Esprimo il mio cordoglio e quello di tutta l’amministrazione per la scomparsa del maestro Fiorenzo Zucconi. La sua è una perdita dolorosa per la nostra comunità. Il maestro Zucconi è stato un importante punto di riferimento non solo per la Fijilkam e per il movimento delle arti marziali, ma anche per tutto il mondo dello sport savonese”.

“Il maestro Zucconi ha cresciuto centinaia di giovani atleti savonesi che contribuiranno certamente a tenerne vivo e forte il ricordo. Nelle scorse settimane ci hanno lasciato altre figure importanti come quella di Giuliano Vettori e di Massimiliano Tonon, tutti importanti punti di riferimento nelle loro discipline. Assieme al peso di queste perdite sentiamo tutti la responsabilità di portarne avanti l’esempio e la memoria”, afferma l’assessore allo sport del Comune di Savona, Francesco Rossello.

La salma di Fiorenzo verrà portata domani pomeriggio (sabato 10 gennaio, ore 15) presso la camera ardente del cimitero di Zinola.