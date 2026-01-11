Savona, le vie del centro animate da Mike fC: il rapper che vuole “salvare” i dialetti liguri

Savona. Nella giornata di ieri pomeriggio, sabato 10 gennaio, Mike fC (pseudonimo di Michele Ferroni) ha animato il centro di Savona.

Per il cantautore genovese prima un giro alla “Campanassa”, poi un tour tra i banchi del Mercato Civico per poi finire il pomeriggio savonese tra Piazza Sisto IV e via Pia (con un salto ad assaggiare la panissa da Antonio Di Santo che, insieme alla moglie Marisa Nadia Poggi, è titolare dello storico negozio “Fette Panissa” situato in Vico dei Crema).

“Dimmi qualcosa in savonese” recitava il cartello con il quale Mike Fc si è apprestato a girare nel centro della città della Torretta. Tanti i savonesi che hanno dialogato con il cantautore, ovviamente e tassativamente in dialetto ligure. Il rapper, lo ricordiamo, tenta di salvaguardare e tramandare ai più giovani i dialetti locali e con i suoi contenuti social e i suoi video virali continua a promuovere la lingua e le tradizioni della nostra Regione.

Con oltre 36mila follower su Instagram Mike fC sta ottenendo sempre più successo con i suoi contenuti social e si sta affermando come punto di riferimento per la musica in dialetto.

Chi è Mike fC

Nato a Genova, ma cresciuto a Campomorone, ha dapprima studiato pianoforte poi si è dedicato alla composizione di musica rap. Un aspetto peculiare di Mike fC consiste nella scrittura di brani anche in lingua ligure, ma attraverso l’utilizzo di generi musicali come il rap, la trap e l’R&B.

Nel 2011 scrive Zena, la sua prima canzone rap interamente in lingua ligure. Il video musicale su Youtube ottiene un buon riscontro e Mike, che in quel periodo pativa gli studi in ingegneria, ritrova l’entusiasmo per continuare a fare musica, con nuove idee ed energie. Continua a produrre musica e a collaborare con diversi artisti del territorio come I Trilli.

Dunque noto per le sue canzoni in italiano e in genovese, celebra il territorio e la cultura locale, come dimostrano i suoi progetti e video virali che promuovono la lingua e le tradizioni liguri.